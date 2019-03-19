Новим президентом Казахстану стане Касим-Жомарт Токаєв: що відомо про політика

Перший і єдиний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв склав повноваження, а заміною йому стане чинний спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв. Син відомого казахського письменника та ветерана війни послідовно йшов своєю дипломатичною дорогою. До речі, Токаєв ще й багаторічний президент федерації настільного тенісу Казахстану.

Тепер Назарбаєв очолить Раду безпеки Казахстану (може, й довічно) і залишиться головою партії "Нур Отан". Від моменту припинення повноважень першого президента Казахстану 20 березня його на цій посаді замінить Касим-Жомарт Токаєв – член цієї ж партії.

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Цікаве про Токаєва

Отримав ордени "Казакстан Тунгиш Презідентi Нурсултан Назарбаєв", "Парасат", "Отан", а ще – орден "Дружби" Росії, український орден "Князя Ярослава Мудрого III ступеня".

Додамо, що за версією російського біографічного товариства новий президент Казахстану увійшов до списку лауреатів "Людина Року – 2018".

На честь Токаєва навіть встановили ​​іменну дощечка "В знак вдячності за вірність і відданість принципам ООН та неоціненний внесок у роботу ООН в Казахстані за останні 15 років".

Він є автором шести книг і численних статей з питань міжнародних відносин, виданих в Казахстані і за кордоном. Серед них – "Як це було: хроніка хвилювань в Пекіні", "Організація Об'єднаних Націй: півстоліття служіння миру", "Під стягом незалежності "," Зовнішня політика Казахстану в умовах глобалізації "," Дипломатія Республіки Казахстан "," Подолання "," Дипломатична служба Республіки Казахстан "," Він робить історію».

Вільно володіє казахським, російською, англійською та китайською мовами, знає французьку мову. Одружений, має сина

Біографія нового лідера Казахстану

Народився новий президент Казахстану у сім’ї учасника Другої світової війн та знаного письменника.

Освіта та наука

У 1970 році вирішив вступити до Московського державного інституту міжнародних відносин. На 5-му курсі його спрямували на піврічну переддипломну практику в Посольство СРСР у Китаї.



Назарбаєв і Токаєв

У 1992 році закінчив Дипломатичну академію російського міністерства закордонних справ. Кандидат історичних наук, доктор політичних наук.

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Кар'єрна дорога

Касим-Жомарт працював в міністерстві закордонних справ СРСР черговим референтом. Згодом – у посольстві СРСР в Сінгапурі. Роботу у цьому напрямку Токаєв продовжував і надалі. Сходинки у його політичній кар’єрі змінювались одна за одною.

Того ж року Касим-Жомарт отримав пост заступника міністра закордонних справ Казахстану. Наступного року став першим заступником міністра закордонних справ, а 1994 року очолив міністерство. В березні 1999 року став заступником прем'єр-міністра. У жовтні того ж року очолив уряд.

Подав у відставку у січні 2002 року. Згодом його призначили на посаду державного секретаря — міністра закордонних справ – там він пропрацював аж до 2007.

На посту голови зовнішньополітичного відомства відігравав активну роль у процесі непоширення ядерної зброї.

Головою Сенату Казахстану Токаєва обрали 2007 року. Вже наступного року він став віце-президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ. Протягом наступних років Токаєв встиг побувати і заступником Генерального секретаря ООН, і генеральним директором відділення ООН у Женеві, а також особистим представником Генерального секретаря ООН на Конференції з роззброєння.



Токаєв в ООН

Політичний курс

Токаєв – член народної демократичної партії "Нур Отан" від червня 2007 року, а разом з тим – член бюро політради НДП "Нур Отан". Погляд на політичний устрій Казахстану у Токаєва такий: "Сильний президент, авторитетний парламент, підзвітна уряд". Про це він заявив на парламентській конференції в Астані 24 листопада 2014 року.

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Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.



19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента", – сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні до народу Казахстану. Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва повинен був закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.