Відставка Назарбаєва: як на рішення екс-президента Казахстану відреагували в Росії

Росія миттєво відреагувала на рішення президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва піти у відставку. Так, там сподіваються, що новий очільник країни "продовжить дружити" із РФ.

24 канал повідомляв, що 19 березня чинний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв подав у відставку. Він був першим і єдиним президентом країни з 1990 року. Свого часу парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів.

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У Росії на рішення Назарбаєва відреагували блискавично та висловили сподівання: зміна влади ніяк не повпливає на дружбу між Росією і Казахстаном. Таку певність висловив спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін, передає ТАСС.

Впевнений, що наступний президент Казахстану буде продовжувати політику добросусідства і дружби з Росією, а відносини між нашими країнами в рамках Євразійського економічного союзу будуть зміцнюватися,

– наголосив він.

Зазначимо, що нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва закінчується у квітні 2020 року. До цього часу обов'язки президента Казахстану виконуватиме спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв. Сам Назарбаєв тепер очолить Раду безпеки Казахстану. Цю посаду він зможе займати довічно.

Що таке Євразійський економічний союз? Це – міжнародне об’єднання, створене 29 травня 2014 року. До нього входять Білорусь, Казахстан, Росія, Вірменія і Киргизстан. Країни-члени цього союзу забезпечують свободу руху товарів, а також послуг, капіталу, робочої сили і проведення скоординованої, узгодженої або єдиної політики в галузях економіки. До 2014 року у Росії сподівалися, що Україна долучиться до Євразійського економічного союзу.

Додамо, що екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв досить довго провадив дружню політику із Російською Федерацією. Щоправда, згодом усвідомив токсичність стосунків з Росією і поступово почав виводити країну із орбіти "русского міра". Так, екс-президент Казахстану доручав посилити контроль за інфопростором, у тому числі відключити російські телеканали і соцмережі.