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      Отставка Назарбаева: как на решение экс-президента Казахстана отреагировали в России

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      Как в России отреагировали на отставку Назарбаева
      Как в России отреагировали на отставку Назарбаева / Фото из открытых источников

      Россия мгновенно отреагировала на решение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уйти в отставку. Так, там надеются, что новый глава страны "продолжит дружить" с РФ.

      24 канал сообщал, что 19 марта действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку. Он был первым и единственным президентом страны с 1990 года. В свое время парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

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      В России на решение Назарбаева отреагировали молниеносно и выразили надежду: смена власти никак не повлияет на дружбу между Россией и Казахстаном. Такую уверенность высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

      Уверен, что следующий президент Казахстана будет продолжать политику добрососедства и дружбы с Россией, а отношения между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза будут укрепляться,
      – подчеркнул он.

      Отметим, что нынешний срок президентских полномочий Назарбаева истекает в апреле 2020 года. До этого времени обязанности президента Казахстана будет исполнять спикер сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев теперь возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно.

      Что такое Евразийский экономический союз?
      Это – международное объединение, созданное 29 мая 2014 года. В него входят Беларусь, Казахстан, Россия, Армения и Кыргызстан. Страны-члены этого союза обеспечивают свободу движения товаров, а также услуг, капитала, рабочей силы и проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. До 2014 года в России надеялись, что Украина присоединится к Евразийскому экономическому союзу.

      Добавим, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев довольно долго вел дружескую политику с Российской Федерацией. Правда, впоследствии осознал токсичность отношений с Россией и постепенно начал выводить страну из орбиты "русского мира". Так, экс-президент Казахстана поручал усилить контроль за инфопространством, в том числе отключить российские телеканалы и соцсети.

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      Теги: Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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