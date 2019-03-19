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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Кто станет новым президентом Казахстана и когда инаугурация

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      Касым-Жомарт Токаев станет президентом Казахстана - дата инаугурации
      Касым-Жомарт Токаев заменит Нурсултана Назарбаева на посту президента Казахстана / Tengrinews.kz

      Новым президентом Казахстана станет Касым-Жомарт Токаев – действующий спикер сената парламента страны. Церемония инаугурации состоится 20 марта 2019 года.

      Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил 19 марта о сложении полномочий главы государства после 30 лет правления. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан".

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      Инаугурация Токаева состоится на совместном заседании палат парламента Казахстана в 12:00. Об этом говорится указе президента республики Нурсултана Назарбаева.

      В указе также объясняется, что в связи с решением Назарбаева прекратить выполнение полномочий президента с 20 марта, "полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю Сената Республики Казахстан с момента принесения присяги", которым является Токаев.

      Назарбаєв Токаєв
      Назарбаев и Токаев

      Что известно про Нурсултана Назарбаева?Он был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. Когда в 1991 году республика обрела суверенитет, Назарбаев несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на эту должность неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов. Это был его на пятый президентский срок.

      Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен был завершиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

      К слову, Назарбаев является кавалером украинских орденов Свободы (2010) и Князя Ярослава Мудрого I степени (1997).

      Что известно про Касим-Жомарт Токаева?Свою карьеру начал в Министерстве иностранных дел СССР очередным референтом. Затем работал в советском посольстве в Республике Сингапур. Был старшим референтом, атташе, третьим секретарем МИД СССР. Работал и в МИД Казахстана после развала СССР, в частности возглавлял ведомство.

      Токаев также исполнял обязанности премьер-министра Казахстана, был государственным секретарем, депутатом Сената парламента страны.

      С 2011 по 2013 год был заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве.

      В 2013 году Токаев стал спикером Сената парламента Казахстана.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Казахстана Нурсултан Назарбаев
      Источник: 24 канал
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