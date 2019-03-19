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      Как повлияет на Украину отставка Назарбаева

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      Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента
      Нурсултан Назарбаев сложил полномочия президента / Фото из открытых источников

      После отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет период нестабильности и борьбы группировок. Процесс передачи власти очень сложный. Но общий геополитический вектор Казахстана, в том числе и в отношении Украины, сохранится.

      Об этом 24 каналу рассказал глава Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергей Таран.

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      По его словам, любые авторитарные режимы имеют такую серьезную проблему, как передача власти. А этот процесс сопровождается большой нестабильностью. Поэтому делать какие-либо прогнозы можно тогда, когда будем знать, кто может быть преемником, и каким образом будет происходить передача власти.

      После того, как будет известно, кто станет следующим президентом Казахстана, можно делать прогнозы. Но геополитический вектор Казахстана – умеренно-прозападный, прокитайская позиция и вынужденные добрососедские отношения с Россией – останется. Так же, как и не будет принципиальных изменений для Украины,
      – считает Сергей Таран.

      В то же время, по его словам, Россия постарается повлиять на выбор преемника Назарбаева. Для Кремля, отмечает Таран, самое интересное иметь в соседних странах не диктатора, а уязвимого человека. Россия будет делать ставку на управляемый хаос. Если Москве удастся получить ситуацию постоянной смены власти в Казахстане, то для нее это лучше, говорит эксперт. Второй сценарий – пророссийский лидер Казахстана, лояльный к режиму Путина.

      Что известно о Нурсултане Назарбаеве?
      Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.

      19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен был закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Новости политики Новости Украины Владимир Путин
      Источник: 24 канал
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