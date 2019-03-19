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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Нурсултан Назарбаев: биография экс-президента Казахстана

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      Нурсултан Назарбаев - биография и интересные факты об экс-президенте Казахстана
      Нурсултан Назарбаев: биография экс-президента Казахстана / Фото из открытых источников

      Нурсултан Назарбаев – единственный, кому удавалось удержаться у власти среди всех руководителей развалившегося Советского Союза. Он 29 лет руководил Казахстаном. В течение всего этого времени страна строилась под него и его семью. Приближенные к Назарбаеву люди собирают сливки на государственных проектах и контролируют добычу природных ресурсов.

      78-летний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Объявление о том, что он уходит в отставку, политик сделал 19 марта.

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      Интересные факты про Назарбаева

      Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года.

      Страна занимает 6 место в мире по залежам ресурсов. Самые ценные из них – нефть, газ и уран. Сегодня они полностью под контролем Нурсултана Назарбаева.

      Капитал Назарбаева оценивается в примерно 100 миллиардов долларов.

      В арабском языке слово "нур" – значит свет. В Казахстане это понимают дословно.

      Семья Назарбаевых прославилась элитной недвижимостью, которую скупают в уютных местах Европы. На испанском побережье Коста Брава в Лорет де Мар семейство Назарбаевых свело роскошное шале на 3 тысячи квадратных метров, которое оградило в заповеднике несмотря на протест местных экологов.

      Назарбаев осознал токсичность отношений с Россией и постепенно начал выводить страну из орбиты "русского мира".

      Экс-президент Казахстана поручал усилить контроль за инфопространством, в том числе отключить российские телеканалы и соцсети.

      Биография Нурсултана Назарбаева

      Нурсултан (Абишович) Назарбаев родился в семье крестьянина. Он является председателем правящей Народно-демократической партии "Нур Отан" с 1999 года. Был первым секретарем Коммунистической партии Казахстана (1989-1990), председателем Верховной Рады Казахской ССР в 1990 и председателем Совета Министров Казахской ССР в 1984-1989 годах.

      нурсултан назарбаєв
      Нурсултан Назарбаев

      Образование и работа

      Нурсултан Назарбаев в 1958 – 1960 учился в ПТУ № 22 города Днепродзержинск по профессии металлурга. Впоследствии он начал трудовой путь рабочим стройуправления треста "Казметаллургстрой" в городе Темиртау Карагандинской области.

      Около 9 лет экс-президент Казахстана работал строителем, чугунником, горновым доменной печи, диспетчером, газовщиком, старшим газовщиком доменного цеха на предприятиях Карагандинского металлургического комбината.

      В 1967 он закончил завод-ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате.

      нурсултан назарбаєв
      Нурсултан Назарбаев с женой

      Политическая деятельность

      Уже в 1969 году он получил предложение возглавить отдел промышленности горкома КПСС в Темиртау, вскоре стал 1-м секретарем в городском ВЛКСМ. В 1971 году Нурсултан Назарбаев стал вторым секретарем горкома партии, а в 1973 – секретарем парткома Карагандинского металлургического комбината.

      Нурсултан также работал секретарем, вторым секретарем Карагандинского обкома КПСС. В 1979 – 1984 был секретарем ЦК Компартии Казахстана. В 1984 – 1989 стал председателем Совета Министров Казахской ССР.

      Избирался депутатом Верховного Совета СССР 10-го и 11-го созывов, 1989 – народным депутатом СССР. Кроме того, Нурсултан Назарбаев в 1989 – 1991 был 1-м секретарем ЦК Компартии Казахстана, параллельно в феврале-апреле 1990 года он занимал должность председателя Верховного Совета Казахской ССР и был членом Политбюро ЦК КПСС.

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      Президентство Назарбаева

      В апреле 1990 года на сессии Верховного Совета Нурсултана Назарбаева избрали президентом Казахской ССР. 1 декабря 1991 года на всенародных выборах был избран первым президентом Республики Казахстан. За него проголосовали 98,6% избирателей.

      В апреле 1995 года президентские полномочия Назарбаева были продлены до 2000 года в ходе всенародного референдума. Позже – 10 января 1999 года на досрочных президентских выборах его вновь избрали президентом Республики Казахстан. Также 4 декабря 2005 года на президентских выборах Нурсултана Назарбаева в очередной раз избрали президентом. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева истекает в апреле 2020 года.

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      Теги: Новости политики Новости Казахстана Нурсултан Назарбаев Статьи Публикации
      Источник: 24 канал
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