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      Нурсултан Назарбаєв: біографія екс-президента Казахстану

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      Нурсултан Назарбаєв - біографія та цікаві факти про екс-президента Казахстану
      Нурсултан Назарбаєв: біографія екс-президента Казахстану / Фото з відкритих джерел

      Нурсултан Назарбаєв – єдиний кому вдавалося втриматися при владі серед усіх керівників розваленого радянського Союзу. Він 29 років керував Казахстаном. Впродовж усього цього часу країна будувалася під нього і його родину. Наближені до Назарбаєва люди збирають вершки на державних проектах і контролюють видобуток природних ресурсів.

      78-річний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. Оголошення про те, що він іде у відставку, політик зробив 19 березня.

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      Цікаві факти про Назарбаєва

      Назарбаєв був був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року.

      Капітал Назарбаєва оцінюється у приблизно 100 мільярдів доларів.

      В арабській мові слово "нур" – означає світло. В Казахстані це розуміють дослівно.

      Родина Назарбаєвих прославилася елітною нерухомістю, яку скуповують у найзатишніших місцях Європи. На іспанському узбережжі Коста Брава в Лорет де Мар сімейство Назарбаєвих звело розкішне шале на 3 тисячі квадратних метрів, яке відгородило в заповіднику попри протест місцевих екологів.

      Назарбаєв усвідомив токсичність стосунків з Росією і поступово почав виводити країну із орбіти "русского міра".

      Екс-президент Казахстану доручав посилити контроль за інфопростором, у тому числі відключити російські телеканали і соцмережі.

      Біографія Нурсултана Назарбаєва

      Нурсултан (Абішович) Назарбаєв народився в сім'ї селянина. Він є головою правлячої Народно-демократичної партії "Нур Отан" з 1999 року. Був першим секретар Комуністичної партії Казахстану (1989–1990), головою Верховної Ради Казахскої РСР у 1990 та головою Ради Міністрів Казахської РСР у 1984–1989 роках.

      Освіта та робота

      Нурсултан Назарбаєв у 1958 – 1960 навчався в ПТУ № 22 міста Дніпродзержинськ за професією металурга. Згодом він почав трудовий шлях робітником будуправління тресту "Казметаллургстрой" в місті Теміртау Карагандинської області.

      Близько 9 років екс-президент Казахстану працював будівельником, чавунником, горновим доменної печі, диспетчером, газівником, старшим газівником доменного цеху на підприємствах Карагандинського металургійного комбінату.

      У 1967 він закінчив завод-ВТУЗ при Карагандинському металургійному комбінаті.

      Політична діяльність

      Вже у 1969 році він отримав пропозицію очолити відділ промисловості міськкому КПРС в Теміртау, незабаром став 1-м секретарем міському ВЛКСМ. У 1971 році Нурсултан Назарбаєв став другим секретарем міськкому партії, а у 1973 – секретарем парткому Карагандинського металургійного комбінату.

      Нурсултан також працював секретарем, другим секретарем Карагандинського обкому КПРС. У 1979 – 1984 був секретарем ЦК Компартії Казахстану. У 1984 – 1989 став головою Ради Міністрів Казахської РСР.

      Обирався депутатом Верховної Ради СРСР 10-го й 11-го скликань, 1989 – народним депутатом СРСР. Крім того, Нурсултан Назарбаєв у 1989 – 1991 був 1-м секретарем ЦК Компартії Казахстану, паралельно у лютому-квітні 1990 року він займав посаду голови Верховної Ради Казахської РСР та був членом Політбюро ЦК КПРС.

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      Президентство Назарбаєва

      У квітні 1990 року на сесії Верховної Ради Нурсултана Назарбаєва обрали президентом Казахської РСР. 1 грудня 1991 року на всенародних виборах його обрали першим президентом Республіки Казахстан. За нього проголосували 98,6 % виборців.

      У квітні 1995 року президентські повноваження Назарбаєва були продовжені до 2000 року у ході всенародного референдуму. Пізніше – 10 січня 1999 року на дострокових президентських виборах його знову обрали президентом Республіки Казахстан. Також 4 грудня 2005 року на президентських виборах Нурсултана Назарбаєва вкотре обрали президентом. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін. Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва закінчується у квітні 2020 року.

       

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      Теги: Новини політики Публікації Статті Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану
      Джерело: 24 канал
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