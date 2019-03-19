Президент Казахстану Назарбаєв пішов у відставку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. Оголошення про те, що він іде у відставку, політик зробив 19 березня.

"Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента. У цьому році виповниться 30 років, як я займаю найвищий пост. Народ дав мені можливість бути першим президентом незалежного Казахстану, – сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні до народу Казахстану.

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Він наголосив, що на руїнах СРСР вдалося побудувати успішну казахстанську державу з сучасною ринковою економікою, створити мир і стабільність усередині багатоетнічного і багатоконфесійного Казахстану.

"Вперше в нашій багатовіковій історії забезпечили міжнародно-правове визнання Республіки Казахстан. Поставили Казахстан на карту світу, де його не було як держави. У нас є свій прапор, гімн, герб", – розповів Назарбаєв про заслуги країни.

Всі ці роки ви підтримували мене на всіх виборах, підтримували мої ініціативи. Я був удостоєний великої честі служити моєму великому народу, рідній країні. Величезне спасибі вам – моєму народові і низький уклін,

– додав президент Казахстану.

Назарбаєв також зауважив, що світ змінюється, з'являються не тільки нові можливості, але й нові глобальні технологічні та демографічні виклики, нестабільність світового порядку.

"Кожному поколінню доводиться вирішувати свої завдання. Я і моє покоління зробили для країни все, що змогли. Результати вам відомі. Світ змінюється, і приходять нові покоління. Процес природний. Вони вирішуватимуть проблеми свого часу. Нехай спробують зробити країну ще кращою", – сказав президент Казахстану.

Тепер обов'язки президента Казахстану виконуватиме спікер сенату парламенту країни Касим-Жомарт Токаєв, а сам Назарбаєв тепер очолить Раду безпеки Казахстану. Цю посаду він зможе займати довічно. Відповідний закон був схвалений парламентом у травні 2018 року. Назарбаєв також залишиться головою партії "Нур Отан".

До слова, нещодавно Назарбаєв визначив новий склад уряду: першим заступником прем'єр-міністра і міністром фінансів став Аліхан Смаілов, заступником прем'єр-міністра – Женіс Касимбек.

Попередній уряд Назарбаєв відправив у відставку 21 лютого. Усе тому, що уряду разом з Національним банком не вдалося повністю створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки Казахстану.

Що відомо про Нурсултана Назарбаєва? Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.



Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва закінчується у квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років. До слова, Назарбаєв є кавалером українських орденів Свободи (2010) та Князя Ярослава Мудрого I ступеня (1997).