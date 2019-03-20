Токаєв вступив на посаду президента Казахстану

Касим-Жомарт Токаєв склав присягу 20 березня і вступив на посаду президента Казахстану після заяви про відставку попереднього лідера країни Нурсултана Назарбаєва. Народу Казахстану Токаєв присягнув в Астані на спільному засіданні палат парламенту.

"Урочисто присягаю вірно служити народу Казахстану, суворо дотримуватися Конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстан", – вимовив слова присяги Токаєв.

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Після закінчення церемонії глава Центральної виборчої комісії республіки Берик Імашев вручив Токаєву посвідчення президента Казахстану.

Він буде повноцінним президентом до наступних виборів у країні, які відбудуться навесні 2020 року.

19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку з посади глави держави після 30 років правління. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан".

Дивіться відео з інавгурації нового президента Казахстану Токаєва:

И суток не прошло, а уже не Назарбаев: Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана pic.twitter.com/sAuWlXbu4D — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 марта 2019 г.

Що відомо про Касима-Жомарта Токаєва? Свою кар’єру почав у Міністерстві закордонних справ СРСР черговим референтом. Потім працював у радянському посольстві в Республіці Сінгапур. Був старшим референтом, аташе, третім секретарем МЗС СРСР. Працював і в МЗС Казахстану після розвалу СРСР, зокрема очолював відомство.



Токаєв також виконував обов'язки прем'єр-міністра Казахстану, був державним секретарем, депутатом Сенату парламенту країни.



З 2011 по 2013 рік був заступник генерального секретаря ООН, главою Європейського відділення ООН у Женеві.



У 2013 році Токаєв став спікером Сенату парламенту Казахстану.

Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану: