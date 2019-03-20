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      Токаєв вступив на посаду президента Казахстану

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      Касим-Жомарт Токаєв вступив на посаду президента Казахстану
      Касим-Жомарт Токаєв вступив на посаду президента Казахстану

      Касим-Жомарт Токаєв склав присягу 20 березня і вступив на посаду президента Казахстану після заяви про відставку попереднього лідера країни Нурсултана Назарбаєва. Народу Казахстану Токаєв присягнув в Астані на спільному засіданні палат парламенту.

      "Урочисто присягаю вірно служити народу Казахстану, суворо дотримуватися Конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки президента Республіки Казахстан", – вимовив слова присяги Токаєв.

      Читайте також: Новим президентом Казахстану стане Касим-Жомарт Токаєв: що відомо про політика

      Після закінчення церемонії глава Центральної виборчої комісії республіки Берик Імашев вручив Токаєву посвідчення президента Казахстану.

      Він буде повноцінним президентом до наступних виборів у країні, які відбудуться навесні 2020 року.

      19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку з посади глави держави після 30 років правління. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан".

      Дивіться відео з інавгурації нового президента Казахстану Токаєва:

      Що відомо про Касима-Жомарта Токаєва? Свою кар’єру почав у Міністерстві закордонних справ СРСР черговим референтом. Потім працював у радянському посольстві в Республіці Сінгапур. Був старшим референтом, аташе, третім секретарем МЗС СРСР. Працював і в МЗС Казахстану після розвалу СРСР, зокрема очолював відомство.

      Токаєв також виконував обов'язки прем'єр-міністра Казахстану, був державним секретарем, депутатом Сенату парламенту країни.

      З 2011 по 2013 рік був заступник генерального секретаря ООН, главою Європейського відділення ООН у Женеві.

      У 2013 році Токаєв став спікером Сенату парламенту Казахстану.

      Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану:

       

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      Теги: Касим-Жомарт Токаєв Нурсултан Назарбаєв Новини політики Новини Казахстану
      Джерело: 24 канал
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