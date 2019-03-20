Касым-Жомарт Токаев принял присягу 20 марта и вступил в должность президента Казахстана после заявления об отставке предыдущего лидера страны Нурсултана Назарбаева. Народу Казахстана Токаев присягнул в Астане на совместном заседании палат парламента.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – произнес слова присяги Токаев.

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После окончания церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.

Он будет полноценным президентом до следующих выборов в стране, которые состоятся весной 2020 года.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку с поста главы государства после 30 лет правления. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан".

Смотрите видео с инаугурации нового президента Казахстана Токаева:

И суток не прошло, а уже не Назарбаев: Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана pic.twitter.com/sAuWlXbu4D — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 марта 2019 г.

Что известно про Касыма-Жомарта Токаева? Свою карьеру начал в Министерстве иностранных дел СССР дежурным референтом. Затем работал в советском посольстве в Республике Сингапур. Был старшим референтом, атташе, третьим секретарем МИД СССР. Работал и в МИД Казахстана после развала СССР, в частности возглавлял ведомство.



Токаев также исполнял обязанности премьер-министра Казахстана, был государственным секретарем, депутатом Сената парламента страны.



С 2011 по 2013 год был заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве.



В 2013 году Токаев стал спикером Сената парламента Казахстана.

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана: