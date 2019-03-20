Токаев вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принял присягу 20 марта и вступил в должность президента Казахстана после заявления об отставке предыдущего лидера страны Нурсултана Назарбаева. Народу Казахстана Токаев присягнул в Астане на совместном заседании палат парламента.
"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", – произнес слова присяги Токаев.
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После окончания церемонии глава Центральной избирательной комиссии республики Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента Казахстана.
Он будет полноценным президентом до следующих выборов в стране, которые состоятся весной 2020 года.
19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку с поста главы государства после 30 лет правления. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан".
Смотрите видео с инаугурации нового президента Казахстана Токаева:
Что известно про Касыма-Жомарта Токаева? Свою карьеру начал в Министерстве иностранных дел СССР дежурным референтом. Затем работал в советском посольстве в Республике Сингапур. Был старшим референтом, атташе, третьим секретарем МИД СССР. Работал и в МИД Казахстана после развала СССР, в частности возглавлял ведомство.
Токаев также исполнял обязанности премьер-министра Казахстана, был государственным секретарем, депутатом Сената парламента страны.
С 2011 по 2013 год был заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве.
В 2013 году Токаев стал спикером Сената парламента Казахстана.
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана: