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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Новым президентом Казахстана станет Касым-Жомарт Токаев: что известно о политике

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      Касым-Жомарт Токаев - биография нового президента Казахстана
      Биография Касим-Жомарт Токаева / Фото из открытых источников

      Первый и единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия, а заменой ему станет действующий спикер сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев. Сын известного казахского писателя и ветерана войны последовательно шел своей дипломатической дорогой. Кстати, Токаев еще и многолетний президент федерации настольного тенниса Казахстана.

      Теперь Назарбаев возглавит Совет безопасности Казахстана (может, и пожизненно) и останется председателем партии "Нур Отан". С момента прекращения полномочий первого президента Казахстана 20 марта его на этом посту заменит Касым-Жомарт Токаев – член этой же партии.

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      Интересное о Токаеве

      Получил ордена "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев", "Парасат", "Отан", а еще – орден "Дружбы" России, украинский орден "Князя Ярослава Мудрого III степени".

      Добавим, что по версии российского биографического общества новый президент Казахстана вошел в список лауреатов "Человек года – 2018".

      В честь Токаева даже установили именную доску "В знак благодарности за верность и преданность принципам ООН и неоценимый вклад в работу ООН в Казахстане за последние 15 лет".

      Он является автором шести книг и многочисленных статей по вопросам международных отношений, изданных в Казахстане и за рубежом. Среди них – "Как это было: хроника волнений в Пекине", "Организация Объединенных Наций: полвека служения миру", "Под знаменем независимости", "Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации", "Дипломатия Республики Казахстан", "Преодоление" , "Дипломатическая служба Республики Казахстан", "Он делает историю".

      Свободно владеет казахским, русским, английским и китайским языками, знает французский язык. Женат, есть сын.

      Биография нового лидера Казахстана

      Родился новый президент Казахстана в семье участника Второй мировой войны и известного писателя.

      Образование и наука.

      В 1970 году решил поступить в Московский государственный институт международных отношений. На 5-м курсе его направили на полугодовую преддипломную практику в Посольство СССР в Китае.

      Назарбаев и Токаев

      В 1992 году окончил Дипломатическую академию российского министерства иностранных дел. Кандидат исторических наук, доктор политических наук.

      Карьерная дорога

      Касым-Жомарт работал в министерстве иностранных дел СССР очередным референтом. Затем – в посольстве СССР в Сингапуре. Работу в этом направлении Токаев продолжал и в дальнейшем. Ступеньки в его политической карьере менялись одна за другой.

      В том же году Касым-Жомарт получил пост заместителя министра иностранных дел Казахстана. В следующем году стал первым заместителем министра иностранных дел, а в 1994 году возглавил министерство. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра. В октябре того же года возглавил правительство.

      Подал в отставку в январе 2002 года. Впоследствии его назначили на должность государственного секретаря-министра иностранных дел – там он проработал до 2007.

      На посту главы внешнеполитического ведомства играл активную роль в процессе нераспространения ядерного оружия.

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      Главой Сената Казахстана Токаева избрали 2007 году. Уже в следующем году он стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В течение последующих лет Токаев успел побывать и заместителем Генерального секретаря ООН, и генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.


      Токаев в ООН

      Политический курс

      Токаев – член народной демократической партии "Нур Отан" с июня 2007 года, а вместе с тем – член бюро политсовета НДП "Нур Отан". Взгляд на политическое устройство Казахстана в Токаева таков: "Сильный президент, авторитетный парламент, подотчетное правительство". Об этом он заявил на парламентской конференции в Астане 24 ноября 2014 года.

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      Смотрите видео про первого и единственного президента Казахстана

      Что известно про Нурсултана Назарбаєва?Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.

      19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен был закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

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      Отставка Назарбаева: как на решение экс-президента Казахстана отреагировали в России
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      Теги: Новости политики Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Статьи Публикации
      Источник: 24 Канал
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