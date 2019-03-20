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      Астану могут переименовать в Нурсултан – предложение нового президента Казахстана

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      Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан
      Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан / Rg.ru

      Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан – в честь экс-президента Нурсултана Назарбаева.

      "Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться "Нурсултан". Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента 23 ноября 2016 года по случаю 25-летия независимости", – сказал Токаев во время своей инаугурации.

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      Он также предложил соорудить монумент в честь предыдущего президента Казахстана в Астане, и назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Назарбаева.

      Токаев также заявил, что все фотографии Назарбаева теперь имеют статус непременного атрибута публичных помещений, кабинетов чиновников и учебных заведений. Кроме того, Назарбаев остается единственным и пожизненным Йелбасы (отец народов).

      Кроме того, Токаев присвоил Назарбаеву звание Народного героя Казахстана.

      Мое первое решение в качестве президента Казахстана – удостоить первого президент Казахстана – Йелбасы знаком особого отличия "Алтын Жулдиз", присвоить звание "Народный герой" за выдающийся вклад в развитие Казахстана,
      – сказал Токаев.

      Звание "Народный Герой" – высшая степень отличия в Казахстане наряду с Орденом Золотого орла и званием "Герой Труда Казахстана". Эта награда присваивается за выдающиеся заслуги перед страной, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости.

      Касым-Жомарт Токаев принял присягу 20 марта и вступил в должность президента Казахстана. Это произошло после того, как 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку с поста президента Казахстана после 30 лет правления. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан".

      Нурсултан Назарбаев ушел в отставку: смотрите видео

      Что известно про Касыма-Жомарта Токаева? Карьеру начал в Министерстве иностранных дел СССР дежурным референтом. Затем работал в советском посольстве в Республике Сингапур. Был старшим референтом, атташе, третьим секретарем МИД СССР. Работал и в МИД Казахстана после развала СССР, в частности возглавлял ведомство.

      Токаев также исполнял обязанности премьер-министра Казахстана, был государственным секретарем, депутатом Сената парламента страны.

      С 2011 по 2013 год был заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве.

      В 2013 году Токаев стал спикером Сената парламента Казахстана.

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      Теги: Касым-Жомарт Токаев Нурсултан Назарбаев Новости Казахстана Новости политики
      Источник: 24 Канал
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