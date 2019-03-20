Лучше уж Нурсултанджелес: соцсети смеются над переименованием Астаны
Столицу Казахстана Астану переименовали в Нурсултан – в честь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева, который 19 марта ушел в отставку. На это известие бурно отреагировали пользователи социальных сетей. Часть из них даже предполагает, что это какой-то розыгрыш.
Переименовать Астану в Нурсултан предложил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. 20 марта парламент страны одобрил такую инициативу.
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В сети в основном смеются над переименованием казахстанской столицы. Так, кое-кто в шутку называет город Нурсултанджелес.
Астана, вроде, женского рода, а Нурсултан – мужского. Это уже сексизм выходит,
– пишет один из Twitter-пользователей.
Источник: 24 канал
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