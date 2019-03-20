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      Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани

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      Астану перейменували на Нурсултан: реакція соцмереж
      Астану перейменували на Нурсултан: реакція соцмереж / 24 канал

      Столицю Казахстану Астану перейменували на Нурсултан – на честь колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який 19 березня пішов у відставку. На цю звістку бурхливо відреагували користувачі соціальних мереж. Частина з них навіть припускають, що це якийсь розіграш.

      Перейменувати Астану на Нурсултан запропонував новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. 20 березня парламент країни схвалив таку ініціативу.

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      У мережі здебільшого здебільшого кепкують над перейменуванням казахстанської столиці. Так, дехто жартома називає місто Нурсултанджелес.

      Астана начебто жіночого роду, а Нурсултан – чоловічого. Це вже сексизм виходить,
      – пише один з Twitter-користувачів.

       

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      Теги: Новини Казахстану Нурсултан Назарбаєв Курйозні новини Меми Карикатура
      Джерело: 24 канал
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