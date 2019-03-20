Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани

Столицю Казахстану Астану перейменували на Нурсултан – на честь колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який 19 березня пішов у відставку. На цю звістку бурхливо відреагували користувачі соціальних мереж. Частина з них навіть припускають, що це якийсь розіграш.