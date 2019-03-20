Краще вже Нурсултанджелес: соцмережі глузують з перейменування Астани
Столицю Казахстану Астану перейменували на Нурсултан – на честь колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який 19 березня пішов у відставку. На цю звістку бурхливо відреагували користувачі соціальних мереж. Частина з них навіть припускають, що це якийсь розіграш.
Перейменувати Астану на Нурсултан запропонував новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. 20 березня парламент країни схвалив таку ініціативу.
Читайте також: У Казахстані масово скуповують валюту після заяви Назарбаєва про відставку
У мережі здебільшого здебільшого кепкують над перейменуванням казахстанської столиці. Так, дехто жартома називає місто Нурсултанджелес.
Астана начебто жіночого роду, а Нурсултан – чоловічого. Це вже сексизм виходить,
– пише один з Twitter-користувачів.