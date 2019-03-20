Астану можуть перейменувати в Нурсултан – пропозиція нового президента Казахстану

Новий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував перейменувати столицю країни Астану в Нурсултан – на честь екс-президента Нурсултана Назарбаєва.

"Вважаю за необхідне увічнити ім'я нашого великого сучасника Нурсултана Абішева Назарбаєва. Наша столиця повинна носити ім'я нашого президента і називатися "Нурсултан". Хотів би нагадати, що така пропозиція вже висловлювалася парламентаріями і депутатами парламенту 23 листопада 2016 року з нагоди 25-річчя незалежності", – сказав Токаєв під час своєї інавгурації.

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Він також запропонував спорудити монумент на честь попереднього президента Казахстану в Астані, і назвати центральні вулиці всіх обласних міст іменем Нурсултана Назарбаєва.

Токаєв також заявив, що всі фотографії Назарбаєва тепер мають статус неодмінного атрибута публічних приміщень, кабінетів чиновників та навчальних закладів. Крім того, Назарбаєв залишається єдиним і довічним Єлбаси (батько народів).

Окрім того, Токаєв присвоїв Назарбаєву звання Народного героя Казахстану.

Моє перше рішення як президента Казахстану – удостоїти першого президент Казахстану – Єлбаси знаком особливої ​​відзнаки "Алтин Жулдиз", надати звання "Народний герой" за видатний внесок у розвиток Казахстану,

– сказав Токаєв.

Звання "Народний Герой" – найвищий ступінь відзнаки в Казахстані поряд з Орденом Золотого орла і званням "Герой Праці Казахстану". Ця відзнака присвоюється за видатні заслуги перед країною, ратні подвиги в ім'я її свободи і незалежності.

Касим-Жомарт Токаєв склав присягу 20 березня і вступив на посаду президента Казахстану. Це сталося після того, як 19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку з посади президента Казахстану після 30 років правління. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан".

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Що відомо про Касима-Жомарта Токаєва? Кар’єру почав у Міністерстві закордонних справ СРСР черговим референтом. Потім працював у радянському посольстві в Республіці Сінгапур. Був старшим референтом, аташе, третім секретарем МЗС СРСР. Працював і в МЗС Казахстану після розвалу СРСР, зокрема очолював відомство.



Токаєв також виконував обов'язки прем'єр-міністра Казахстану, був державним секретарем, депутатом Сенату парламенту країни.



З 2011 по 2013 рік був заступник генерального секретаря ООН, главою Європейського відділення ООН у Женеві.



У 2013 році Токаєв став спікером Сенату парламенту Казахстану.