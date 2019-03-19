Президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Объявление о том, что он уходит в отставку, политик сделал 19 марта.

"Я принял решение прекратить свои полномочия как президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана, – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана.

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Он подчеркнул, что на руинах СССР удалось построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического и многоконфессионального Казахстана.

"Впервые в нашей многовековой истории обеспечили международно-правовое признание Республики Казахстан. Поставили Казахстан на карту мира, где его не было как государства. У нас есть свой флаг, гимн, герб", – рассказал Назарбаев о заслугах страны.

Все эти годы вы поддерживали меня на всех выборах, поддерживали мои инициативы. Я был удостоен большой чести служить моему великому народу, родной стране. Огромное спасибо вам – моему народу и низкий поклон,

– добавил президент Казахстана.

Назарбаев также отметил, что мир меняется, появляются не только новые возможности, но и новые глобальные технологические и демографические вызовы, нестабильность мирового порядка.

"Каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Результаты вам известны. Мир меняется, и приходят новые поколения. Процесс естественный. Они будут решать проблемы своего времени. Пусть попробуют сделать страну еще лучше", – сказал президент Казахстана.

Теперь обязанности президента Казахстана будет исполнять спикер сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев, а сам Назарбаев теперь возглавит Совет безопасности Казахстана. Эту должность он сможет занимать пожизненно. Соответствующий закон был одобрен парламентом в мае 2018 года. Назарбаев также останется председателем партии "Нур Отан".

К слову, недавно Назарбаев определил новый состав правительства: первым заместителем премьер-министра и министром финансов стал Алихан Смаилов, заместителем премьер-министра – Женис Касимбек.

Предыдущее правительство Назарбаев отправил в отставку 21 февраля. Все потому, что правительству вместе с Национальным банком не удалось полностью создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики Казахстана.

Что известно о Нурсултане Назарбаеве?

Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.



Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева истекает в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. К слову, Назарбаев является кавалером украинских орденов Свободы (2010) и Князя Ярослава Мудрого I степени (1997).