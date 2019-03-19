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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Як вплине на Україну відставка Назарбаєва

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      Нурсултан Назарбаєв склав повноваження президента
      Нурсултан Назарбаєв склав повноваження президента / Фото з відкритих джерел

      Після відставки президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва буде період нестабільності і боротьби угруповань. Процес передачі влади дуже складний. Але загальний геополітичний вектор Казахстану, зокрема і щодо України, збережеться.

      Про це 24 каналу розповів голова Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

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      За його словами, будь-які авторитарні режими мають таку серйозну проблему, як передача влади. А цей процес супроводжується великою нестабільністю. Тому робити будь-які прогнози можна тоді, коли будемо знати, хто може бути наступником, і яким чином відбуватиметься передача влади.

      Після того, як буде відомо, хто стане наступним президентом Казахстану, можна робити прогнози. Але геополітичний вектор Казахстану – помірковано-прозахідний, прокитайська позиція і вимушені добросусідські відносини з Росією – залишиться. Так само, як і не буде принципових змін для України,
      – вважає Сергій Таран.

      Водночас, за його словами, Росія намагатиметься вплинути на вибір наступника Назарбаєва. Для Кремля, зауважує Таран, найцікавіше мати в сусідніх країнах не диктатора, а вразливу людину. Росія робитиме ставку на керований хаос. Якщо Москві вдасться отримати ситуацію постійної зміни влади в Казахстані, то для неї це краще, говорить експерт. Другий сценарій – проросійський лідер Казахстану, лояльний до режиму Путіна.

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва?Назарбаєв був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. З 1991 року, коли республіка здобула суверенітет, він кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів, і пішов на п'ятий президентський термін.

      19 березня Нурсултан Назарбаєв склав повноваження глави держави. "Я прийняв рішення припинити свої повноваження як президента", – сказав Назарбаєв у телевізійному зверненні до народу Казахстану. Нинішній термін президентських повноважень Назарбаєва повинен був закінчитися в квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану Новини політики Новини України Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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