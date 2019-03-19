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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Новим президентом Казахстану стане Касим-Жомарт Токаєв: коли інавгурація

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      Касим-Жомарт Токаєв стане президентом Казахстану - дата інавгурації
      Касим-Жомарт Токаєв замінить Нурсултана Назарбаєва на посаді президента Казахстану / Tengrinews.kz

      Новим президентом Казахстану стане Касим-Жомарт Токаєв – чинний спікер сенату парламенту країни. Церемонія інавгурації відбудеться 20 березня 2019 року.

      Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив 19 березня про складання повноважень глави держави після 30 років правління. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан".

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      Інавгурація Токаєва відбудеться на спільному засіданні палат парламенту Казахстану о 12:00. Про це мовиться указі президента республіки Нурсултана Назарбаєва.

      В указі також пояснюється, що у зв'язку з рішенням Назарбаєва припинити виконання повноважень президента з 20 березня, "повноваження президента Республіки Казахстан на термін, що залишився, переходять до голови Сенату Республіки Казахстан з моменту складення присяги", яким є Токаєв.

      Назарбаєв Токаєв
      Назарбаєв і Токаєв

      Що відомо про Нурсултана Назарбаєва? Він був першим і єдиним президентом Казахстану з 1990 року. Коли у 1991 році республіка здобула суверенітет, Назарбаєв кілька разів перемагав на виборах глави держави. У 2007 році парламент надав йому як першому президентові право балотуватися на цю посаду необмежену кількість разів. Востаннє Назарбаєв переміг на дострокових президентських виборах у квітні 2015 року, набравши 97,75% голосів. Це був його на п'ятий президентський термін.

      Теперішній термін президентських повноважень Назарбаєва повинен був завершитися у квітні 2020 року. У липні Назарбаєву виповниться 79 років.

      До слова, Назарбаєв є кавалером українських орденів Свободи (2010) та Князя Ярослава Мудрого I ступеня (1997).

      Що відомо про Касима-Жомарта Токаєва? Свою кар’єру почав у Міністерстві закордонних справ СРСР черговим референтом. Потім працював у радянському посольстві в Республіці Сінгапур. Був старшим референтом, аташе, третім секретарем МЗС СРСР. Працював і в МЗС Казахстану після розвалу СРСР, зокрема очолював відомство.

      Токаєв також виконував обов'язки прем'єр-міністра Казахстану, був державним секретарем, депутатом Сенату парламенту країни.

      З 2011 по 2013 рік був заступник генерального секретаря ООН, главою Європейського відділення ООН у Женеві.

      У 2013 році Токаєв став спікером Сенату парламенту Казахстану.

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      Теги: Новини політики Новини Казахстану Нурсултан Назарбаєв
      Джерело: 24 канал
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