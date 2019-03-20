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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Назарбаєв пішов: хто стане президентом Казахстану і як це вплине на Україну

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      Відставка Назарбаєва - новини, хто буде президентом Казахстану 2020
      Хто замінить Нурсултана Назарбєава на посту президента Казахстану? / 24 канал

      Нурсултан Назарбаєв, перший і поки єдиний президент Казахстану, склав повноваження після 29-річного перебування на посаді. Хто стане наступником Назарбаєва і які зміни відбудуться на пострадянському просторі – далі в матеріалі 24 каналу.

      Чому Назарбаєв склав повноваження президента?

      На думку фахівців, 78-річний Нурсултан Назарбаєв вирішив піти, щоб нормально забезпечити перехід влади. Аби після його смерті не відбулося таких ситуацій, як в Узбекистані або Туркменістані. Коли в цих країнах розпочалася внутрішньополітична криза.

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      Назарбаєв
      Назарбаєв очолював Казахстан майже 30 років 

      Як розповідає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, в Узбекистані після смерті Іслама Карімова влада перейшла до прем’єра Шавката Мерзийоєва. В результаті було зачищено майже повністю вплив сім’ї Карімова. Щоправда, зауважує експерт, вважалося, що відставка Назарбаєва відбудеться не раніше 2020 року. Під вибори президента.

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      Відставка Нурсултана Назарбаєва насправді не стала аж такою несподіванкою. Протягом півроку експерти говорили, що готується транзит влади. Назарбаєв готує майданчик і каркас майбутньої архітектури переходу влади до наступника. Назарбаєв обрав цей період, оскільки зовнішньополітичні гравці зараз у фокусі уваги мають інші справи. І не надто впливатимуть на перерозподіл сфер впливу в Казахстані,
      – розповідає Віталій Кулик.

      Хто може стати наступником?

      За словами Віталія Кулика, спікер Касим-Жомарт Токаєв, який виконує наразі повноваження президента, – технічна фігура. Насправді є кілька кланів, що конкурують за владу. Група інтересів, пов’язаних з його дочкою Даригою Назарбаєвою. Його зять Тимур Кулібаєв, один з казахських мільярдерів. Але ймовірним претендентом є племінник – генерал-лейтенант Самат Абіш. Як писали в 2013 році казахстанські ЗМІ, саме Абіша Назарбаєв представив Путіну в якості свого наступника.

      Назарбаєв
      За владу може поборотися старша донька Дарига Назарбаєва

      При цьому Кулик наголошує: в Назарбаєва зберігається чималий обсяг повноважень, як у першого президента. В конституції є позиція – перший президент – лідер нації. Перший президент Казахстану є керівником Ради безпеки, має можливість звертатися до сенату і уряду та ініціювати певні зміни. Він володіє певним обсягом застосування вето.

      В адміністрацію президента Казахстану повернуто людей, які куруватимуть процес передачі влади. Колишній акім Акмолінської області Малік Мурзалін і став заступником керівника АП. Генпрокурором – близький до брата Назарбаєва Гізат Нурдаулетов. Тому Назарбаєв ніби встав з крісла президента, але далеко не відійшов,
      – зауважує Кулик.

      Назарбаєв
      Племінник Назарбаєва Самат Абіш має усі шанси стати новим президентом Казахстану

      Водночас, як зауважує голова Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран, будь-які авторитарні режими мають таку серйозну проблему, як передача влади. А цей процес супроводжується великою нестабільністю.

      Чи зміняться стосунки Казахстану з Росією і Україною?

      На думку Сергія Тарана, геополітичний вектор Казахстану – помірковано-прозахідний, прокитайська позиція і вимушені добросусідські відносини з Росією – залишиться. Не буде принципових змін і щодо України.

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      Віталій Кулик зазначає: складення повноважень Назарбаєвим не відбулося без консультацій з Росією. Зокрема, сторони домовились, що Казахстан не виходитиме з ОДКБ – військово-політичного блоку, підпорядкованого Росії. Казахстан залишатиметься ключовим гравцем в Євразійському Союзі.

      Назарбаєв Путін
      З Путіним Казахстан збереже вимушені добросусідські відносини? 

      Однак, говорить політолог, консультації були і з Китаєм. Пекін запевнили в спадковості курсу на інтеграцію з Китаєм. Зокрема, в рамках Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Кадрові призначення на останні півроку показують рівномірність інтересів Казахстану з Росією і групами, пов’язаними з Китаєм. При цьому в правлінні державною компанії, пов’язаної з нафтовидобуванням, представлені інтереси транснаціональних корпорацій. В тому числі, американських.

      Кардинальних змін у зовнішньополітичній орієнтації Казахстану не буде. Казахстан протягом останніх десяти років провів повзуче виштовхування росіян з керівних посад. Особливо в силовому блоці і армії. З Україною все залишиться без змін. Єдине – можлива більш послідовна політика утримування Казахстану при голосуванні важливих для України резолюцій в ООН. Надто підігрувати Росії, як це роблять Узбекистан, Білорусь, Казахстан не буде,
      – вважає Віталій Кулик.

      Хоча, за його словами, це не означає, що Казахстан час від часу не підігруватиме Росії в некритичних для нього позиціях в ООН чи Генасамблеї.

      Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку з посади президента Казахстану: дивіться відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Нурсултан Назарбаєв Новини Казахстану Володимир Путін Китай Касим-Жомарт Токаєв
      Джерело: 24 канал
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