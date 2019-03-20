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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Назарбаев ушел: кто станет президентом Казахстана и как это повлияет на Украину

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      Отставка Назарбаева - новости, кто станет президентом Казахстана 2020
      Кто заменит Нурсултана Назарбеава на посту президента Казахстана? / 24 канал

      Нурсултан Назарбаев, первый и пока единственный президент Казахстана, сложил полномочия после 29-летнего пребывания в должности. Кто станет преемником Назарбаева и какие изменения произойдут на постсоветском пространстве – далее в материале 24 канала.

      Почему Назарбаев сложил полномочия президента?

      По мнению специалистов, 78-летний Нурсултан Назарбаев решил уйти, чтобы нормально обеспечить переход власти. Чтобы после его смерти не произошло таких ситуаций, как в Узбекистане или Туркменистане. Когда в этих странах начался внутриполитический кризис.

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      Назарбаєв
      Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет

      Как рассказывает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, в Узбекистане после смерти Ислама Каримова власть перешла к премьеру Шавкату Мерзиееву. В результате было зачищено почти полностью влияние семьи Каримова. Правда, отмечает эксперт, считалось, что отставка Назарбаева состоится не раньше 2020 года. Под выборы президента.

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      Отставка Нурсултана Назарбаева на самом деле не стала такой уж неожиданностью. В течение полугода эксперты говорили, что готовится транзит власти. Назарбаев готовит площадку и каркас будущей архитектуры перехода власти к преемнику. Назарбаев выбрал этот период, поскольку внешнеполитические игроки сейчас в фокусе внимания имеют другие дела. И не слишком повлияют на перераспределение сфер влияния в Казахстане,
      – рассказывает Виталий Кулик.

      Кто может стать преемником?

      По словам Виталия Кулика, спикер Касым-Жомарт Токаев, который выполняет сейчас полномочия президента, – техническая фигура. На самом деле есть несколько кланов, которые конкурируют за власть. Группа интересов, связанных с его дочерью Даригой Назарбаевой. Его зять Тимур Кулибаев, один из казахских миллиардеров. Но вероятным претендентом является племянник – генерал-лейтенант Самат Абиш. Как писали в 2013 году казахстанские СМИ, именно Абиша Назарбаев представил Путину в качестве своего преемника.

      Назарбаєв
      За власть может побороться старшая дочь Дарига Назарбаева

      При этом Кулик отмечает: в Назарбаева сохраняется немалый объем полномочий, как у первого президента. В конституции есть позиция – первый президент – лидер нации. Первый президент Казахстана является руководителем Совета Безопасности, имеет возможность обращаться в Сенат и правительство и инициировать определенные изменения. Он обладает определенным объемом применения вето.

      В Администрацию президента Казахстана возвращены люди, которые будут курировать процесс передачи власти. Бывший аким Акмолинской области Малик Мурзалин и стал заместителем руководителя АП. Генпрокурором близкий к брату Назарбаева Гизат Нурдаулетов. Поэтому Назарбаев будто встал с кресла президента, но далеко не отошел,
      – отмечает Кулик.

      Назарбаєв
      Племянник Назарбаева Самат Абиш имеет все шансы стать новым президентом Казахстана

      В то же время, как отмечает глава Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран, любые авторитарные режимы имеют такую серьезную проблему, как передача власти. А этот процесс сопровождается большой нестабильностью.

      Изменятся ли отношения Казахстана с Россией и Украиной?

      По мнению Сергея Тарана, геополитический вектор Казахстана – умеренно-прозападный, прокитайская позиция и вынужденные добрососедские отношения с Россией – останутся. Не будет принципиальных изменений и в отношении Украины.

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      Виталий Кулик отмечает: сложение полномочий Назарбаевым не состоялось без консультаций с Россией. В частности, стороны договорились, что Казахстан не будет выходить из ОДКБ – военно-политического блока, подчиненного России. Казахстан будет оставаться ключевым игроком в Евразийском Союзе.

      Назарбаєв Путін
      С Путиным Казахстан сохранит вынужденные добрососедские отношения?

      Однако, говорит политолог, консультации были и с Китаем. Пекин заверили в преемственности курса на интеграцию с Китаем. В частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадровые назначения в последние полгода показывают равномерность интересов Казахстана с Россией и группами, связанными с Китаем. При этом в правлении государственной компании, связанной с нефтедобычей, представлены интересы транснациональных корпораций. В том числе, американских.

      Кардинальных изменений во внешнеполитической ориентации Казахстана не будет. Казахстан в течение последних десяти лет провел ползучее выдавливание россиян с руководящих должностей. Особенно в силовом блоке и армии. С Украиной все останется без изменений. Единственное – возможна более последовательная политика удерживания Казахстана при голосовании важных для Украины резолюций в ООН. Слишком подыгрывать России, как это делают Узбекистан, Беларусь, Казахстан не будет,
      – считает Виталий Кулик.

      Хотя, по его словам, это не означает, что Казахстан время от времени не будет подыгрывать России в некритичных для него позициях в ООН или Генасамблеи.

      Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана: смотрите видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Казахстана Нурсултан Назарбаев Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Китай
      Источник: 24 канал
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