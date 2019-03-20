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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Назарбаев вроде встал с кресла президента, но далеко не ушел, – эксперт

      28 Читати новину українською
      Кто станет новым президентом Казахстана?
      Кто станет новым президентом Казахстана? / Фото из открытых источников

      Отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была прогнозируемой. Правда, считалось, что это произойдет не раньше 2020 года, накануне выборов президента этой азиатской страны.

      Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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      Отставка Нурсултана Назарбаева на самом деле не стала такой уж неожиданностью. В течение полугода эксперты говорили, что готовится транзит власти. Назарбаев готовит площадку и каркас будущей архитектуры перехода власти к преемнику. Назарбаев выбрал этот период, поскольку внешнеполитические игроки сейчас в фокусе внимания имеют другие дела. И не слишком будут влиять на перераспределение сфер влияния в Казахстане,
      – рассказывает Виталий Кулик.

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      По словам Виталия Кулика, спикер Касым-Жомарт Токаев, который выполняет сейчас полномочия президента – техническая фигура. На самом деле есть несколько кланов, конкурирующих за власть. Группа интересов, связанных с его дочерью Даригой Назарбаевой. Его зять Тимур Кулибаев, один из казахских миллиардеров. Но вероятным претендентом является племянник – генерал-лейтенант Самат Абиш.

      При этом Кулик отмечает: у Назарбаева сохраняется достаточно большой объем полномочий, как у первого президента. В конституции позиция – первый президент, лидер нации. Первый президент Казахстана является руководителем совета безопасности, имеет возможность обращаться в сенат и правительства и инициировать определенные изменения. Он обладает определенным объемом применения вето.

      В администрацию президента Казахстана возвращены люди, которые будут курировать процесс передачи власти. Бывший аким Акмолинской области Малик Мурзалин стал заместителем руководителя АП. Генпрокурором – близкий к брату Назарбаева Гизат Нурдаулетов. Поэтому Назарбаев будто встал с кресла президента, но далеко не отошел,
      – говорит Кулик.

      Что известно о Нурсултане Назарбаеве?
      Назарбаев был первым и единственным президентом Казахстана с 1990 года. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, он несколько раз побеждал на выборах главы государства. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз. Последний раз Назарбаев победил на досрочных президентских выборах в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов, и пошел на пятый президентский срок.

      19 марта Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. "Я принял решение прекратить свои полномочия как президента", – сказал Назарбаев в телевизионном обращении к народу Казахстана. Нынешний срок президентских полномочий Назарбаева должен закончиться в апреле 2020 года. В июле Назарбаеву исполнится 79 лет.

      Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана:

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Казахстана Новости Украины Новости политики Нурсултан Назарбаев Касым-Жомарт Токаев
      Источник: 24 канал
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