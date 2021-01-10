У Казахстані 10 січня проходять вибори до парламенту. У центрі Алмати поліція заблокувала кілька десятків представників "Демократичної партії Казахстану" та руху "Оян, Казахстан". Останні брали участь у акції з бойкоту голосування. Також уже відомо про перші затримання.

Блокування опозиційних сил у Алма-Ати: деталі

Станом на 16:00 за Києвом представники "Демократичної партії Казахстану" і руху "Оян, Казахстан" залишалися заблокованими в центрі міста понад 6 годин. Про це повідомляє інформаційна агенція "Інтерфакс".

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Противники виборів вийшли на мітинг в обід за місцевим часом і практично відразу спецпризначенці їх узяли у щільне кільце. Водночас правоохоронці оточили підходи та саму площу.

Дії казахстанських поліцейських щодо мітингувальникі / Фото видання "Vласть" і з соцмереж

Є затримані

На площі Астана в Алмати силовики затримали практично всіх учасників протесту. За даними ЗМІ, мовиться про заборонений у країні рух "Демократичний вибір Казахстану". Його створив колишній банкір-утікач Мухтар Аблязов. Раніше в соціальних мережах той закликав своїх прихильників вийти 10 січня на мітинги у великих містах Казахстану.

За даними місцевих ЗМІ, перед цим демонстранти намагалися прорватися до монументу Незалежності, а силовики їх відтіснили. Згодом останні почали або затримувати або оточувати всіх, хто намагався приєднатися до заблокованих. Очевидці кажуть і про застосування сили з боку правоохоронців.

Дивіться відео затримання в Алмати в Казахстані

Також відбулися затримання у столиці країни Нур-Султані (колишня Астана). Інцидент стався на підході до палацу "Жастар". Серед затриманих – прихильники вищезазначених "Демократичної партії Казахстану" та руху "Оян, Казахстан".

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Загалом у Казахстані Алмати та Нур-Султані затримали понад 100 людей.