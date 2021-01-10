В Казахстане 10 января проходят выборы в парламент. В центре Алматы полиция заблокировала несколько десятков представителей "Демократической партии Казахстана" и движения "Оян, Казахстан". Последние принимали участие в акции по бойкоту голосования. Также уже известно о первых задержаниях.

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По состоянию на 16:00 по Киеву представители "Демократической партии Казахстана" и движения "Оян, Казахстан" оставались заблокированными в центре города более 6 часов. Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

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Противники выборов вышли на митинг в обед по местному времени и практически сразу спецназовцы их взяли в плотное кольцо. В то же время правоохранители оцепили подходы и саму площадь.

Действия казахстанских полицейских в отношении митингующих / Фото издание "Vласть" и из соцсетей

Есть задержанные

На площади Астана в Алматы силовики задержали практически всех участников протеста. По данным СМИ, речь идет о запрещенном в стране движение "Демократический выбор Казахстана". Его создал бывший банкир-беглец Мухтар Аблязов. Ранее в социальных сетях тот призвал своих сторонников выйти 10 января на митинги в крупных городах Казахстана.

По данным местных СМИ, перед этим демонстранты пытались прорваться к монументу Независимости, а силовики их оттеснили. Впоследствии последние начали или задерживать или окружать всех, кто пытался присоединиться к заблокированным. Очевидцы говорят и о применении силы со стороны правоохранителей.

Смотрите видео задержания в Алматы в Казахстане

Также состоялись задержания в столице страны Нур-Султане (бывшая Астана). Инцидент произошел на подходе к дворцу "Жастар". Среди задержанных – сторонники вышеупомянутых "Демократической партии Казахстана" и движения "Оян, Казахстан".

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Всего в Казахстане Алматы и Нур-Султане задержали более 100 человек.