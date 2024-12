"Закінчити цю м'ясорубку назавжди": хто такий радник Трампа Волц і що каже про війну в Україні

.

Новим радником Трампа з національної безпеки вже незабаром стане Майк Волц – колишній "зелений берет" і відданий трампіст.

Майбутній радник вже запевнив, що в команді Трампа думають над тим, як закінчити війну Росії проти України назавжди, а не просто зупинити на деякий час.

Водночас він заявляв, що зняття Байденом обмежень щодо ATACMS для України стане ескалацією у війні Росії проти України. "Це ще один крок угору до ескалації. І ніхто не знає, до чого це призведе", – вважає Волц. Він додав, що адміністрація Байдена заздалегідь не повідомляла йому про рішення щодо далекобійних ударів по Росії.

Що відомо про Майка Волца та чого чекати Україні

"Зелений берет" і кар'єра військового: біографія Майка Волца

Майкл Джордж Ґлен Волц, або просто Майк Волц, народився 31 січня 1974 року в штаті Флорида, в містечку Бойтон-Біч, що являє собою частину елітного американського курорту, відомого на весь світ як Палм-Біч.

Дитячі роки Майка Волца пройшли в Джексонвілі, свою долю хлопець вирішив пов'язати з воєнною службою та обрав для цього чи не найкращий варіант – елітний воєнний коледж The Virginia Military Institute (VMI) з майже 200-літньою історією.

Волц спеціалізувався на міжнародних відносинах, здобув ступінь бакалавра з відзнакою та первинне офіцерське звання другого лейтенанта бронетанкових військ армії США.

Далі Майк Волц продовжив навчання в елітній Школі рейнджерів і за підсумками проходження одного з найважчих бойових курсів в світі приєднався до Сил спеціальних операцій, славетних "зелених беретів".

Цікаво, що в команді Трампа з міжнародної політики буде ще один "зелений берет" – Кіт Келлог. Той ще встиг повоювати у В'єтнамі та здобути чимало нагород. Тому за бажання можна навіть провести паралелі з найбільш відомим в маскультурі тандемом "зелених беретів" – Джоном Рембо і його бойовим командиром полковником Траутменом. Нагадаємо, ті у 2-й і 3-й серії легендарного кінохіта саме викорінювали "червону заразу" і були дуже в цьому успішні, особливо у 3-му фільмі, де було знищено обмежений контингент росіян в Афганістані.

Всього Волц віддав американському війську 27 років і нині має звання полковника Національної гвардії штату Меріленд. Він продовжував воєнну службу, навіть перебуваючи в статусі конгресмена США (зокрема, разом із своїм загоном проводив навчання і стрибав з парашутом), проте нині вочевидь йому доведеться вийти у відставку.



Майк Волтц під час служби в Афганістані / Фото з особистого сайту політика

А починалося все зі служби у Флориді та на Кубі й бойових відряджень на Близький Схід. Волц добровольцем поїхав до Іраку, згодом служив в Афганістані та Африці, носив тактичну бороду, брав участь і керував реальними бойовими місіями. За свої успіхи у війнах Волц нагороджений 4 медалями "Бронзова зірка", зокрема двома V-зірками за доблесть у бою.



Майк Волц під час військової служби / Фото з особистого сайту політика

Після завершення активної воєнної служби Волц працював у Пентагоні директором з питань оборонної політики при міністрах оборони Дональді Рамсфельді та Роберті Гейтсі. Вони посідали свої пости в часи президентства республіканця Джорджа Буша-молодшого.

Що цікавого ми дізналися з книг Майка Волца

Про цей період і про свою участь у війні Волц написав книгу з назвою, що говорить за себе сама: Warrior Diplomat: A Green Beret's Battles from Washington to Afghanistan.

Книга доволі цікава і дає можливість поглянути на війну в Афганістані з різних ракурсів – як із затишного кабінету в Пентагоні чи ситуаційної кімнати Білого дому, так і безпосередньо із забутого богом села десь в Гільменді.

Ніхто не наважився видати звук. Ми були в самому серці країни Талібану, тихо просуваючись пішки, за кілька кілометрів від наших автомобілів і їхнього важкого озброєння. Ми були ще далі від найближчої бази коаліції або будь-якого підкріплення. Стіни з саманів заввишки в двадцять футів нависли над нами, як довга лінія. Оператори ССО, афганська поліція й афганські командос мовчки проносилися по вузьких провулках і ґрунтових доріжках села Мангур у провінції Газні…

Коли ми натикалися на ґрунтові дороги в нашому конвої, прямуючи до долини Тахаб у провінції Капіса, я подивився на рівнину Шомалі на північ від Кабула і захопився її історією. Простягнувшись повз весь Афганістан за маршрутом стародавнього Шовкового шляху, ця рівнина була ареною незліченних завоювань упродовж тисячоліть, у яких брали участь солдати Александра Македонського, армії Британської імперії та танкові дивізії Радянського Союзу. Коли ми зупинилися, щоб дати кільком стадам кіз перетнути дорогу перед нами, я вийшов із машини…

Наша броньована Toyota Land Cruiser стояла в черзі автомобілів за поліцейським КПП на знаменитій дорозі з Кабула в Джелалабад. Джелалабад, п'яте за величиною місто Афганістану, є єдиним важливим міським центром на схід від Кабула дорогою до Пакистану. Протягом двох тисяч років магістраль слугувала ключовим пунктом Шовкового шляху з Європи до Китаю. Каньйон та скелі маячили по обидва боки від нас на сотнях футів над звивистою дорогою, що була вирізана з гори та ледве чи достатньо широка, щоб два автомобілі проїжджали поруч…

Ось лише декілька уривків з книги Майка Волца, проте, їх може бути достатньо, щоб зрозуміти, що автор володіє як матеріалом, так і стилем. Це не нашвидкоруч зроблена "мазня" Джей Ді Венса, хоч та й стала бестселлером. У книзі Волца відчувається глибина.

У 2024 році Волц видав ще одну книгу і знову згадав у назві, що він – "зелений берет". Книга Hard Truth: think and lead like a green beret вже більше не про реальні події війни, а про роздуми дорослого чоловіка (у 2024-му Майку Волцу виповнилось 50).



Майк Волц в уніформі / Фото з особистого сайту політика

Політик, бізнесмен, мільйонер

Після Пентагону Волц перебрався через річку Потомак і почав працювати в Білому домі в офісі легендарного віцепрезидента Діка Чейні, що мав репутацію сірого кардинала в адміністрації Буша-молодшого.

Волц посів позицію радника віцепрезидента з питань оборонної політики в Південній Азії та боротьби з тероризмом. Ця посада дала старт подальшій політичній кар’єрі, також їй сприяла робота постійним експертом на консервативному каналі Fox News.

Також колишній військовий виявився непоганим бізнесменом. Він виступив співзасновником оборонної консалтингової компанії METIS Solutions, що проводила тренінги та готувала аналітичні звіти.



Бізнес пішов угору, і через кілька років компанія вже налічувала понад 400 співробітників у Вірджинії, Флориді, мала представництва у 9 країнах Європи і Близького Сходу, а також державні контракти на 930 мільйонів доларів на вишкіл афганської армії.

Тієї самої, яка просто розбіглася перед талібами і не чинила спротиву, проте прямих звинувачень у корупції на адресу Волца так і не з'вилося. Пізніше він взагалі сам критикував Байдена за хаотичне виведення військ з Афганістану. При чому це ніяк не позначилось на ньому, бо в 2020 році компанію METIS Solutions придбала компанія Pacific Architects and Engineers за 92 мільйони доларів і Волц офіційно став мільйонером. ЗМІ оцінюють його частку в суму від 5 до 25 мільйонів доларів.

З таким багажем не гріх було й балотуватися, що Волц і зробив у 2018 році, коли з'явилася нагода – конгресмен Рон Десантіс виявив бажання позмагатись за пост губернатора Флориди і звільнив рідний для Волца 6-й округ Конгресу Флориди, який розташований на східному узбережжі Флориди.

Маючи ідеальну біографію, реальну історію успіху, впізнаваність у рідних краях та підтримку Fox News, Волц впевнено переміг, набравши понад 56 відсотків голосів, і став першим "зеленим беретом" в історії Палати представників США.

Член команди Трампа

Ще в 2022 році конгресмен Волц був палким і послідовним прихильником допомоги Україні, він навіть приїздив до Києва, де зустрічався з президентом Зеленським і впевнено тиснув йому руку.

Проте доволі швидко цей запал зник, і вже навесні 2024 року конгресмен Волц був серед тих, хто блокував виділення Україні пакету американської допомоги на 61 мільярд доларів. Причина таких змін не в ненависті до України, а в грі на боці Дональда Трампа. Той вміло розіграв карту блокування підтримки та пов'язання її з навмисно роздутою темою захисту південних кордонів США від напливу мігрантів, а Майк Волц просто слухняно йому підіграв.

У підсумку для власної кар'єри Волтц зробив все правильно, абсолютна лояльність до Трампа принесла йому номінацію на пост радника президента з національної безпеки. Нагадаємо, він підтримав претензії Трампа на оскарження перемоги Байдена у 2020-му та був серед тих конгресменів, які голосували проти створення комісії 6 січня, що мала розслідувати штурм Капітолія трампістами. Також Волц офіційно підтримав Трампа під час праймеріз Республіканської партії 2024 року.





Призначення радником з нацбезпеки

Майк є експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму… Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка понад усе", і він буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу,

– так презентував свого майбутнього радника з нацбезпеки обраний президент.

На відміну від фаворита Трампа на пост очільника Пентагону, Майк Волтц дійсно фахівець у царині міжнародних відносин. Він був головою підкомітету Палати представників з питань боєготовності збройних сил, а також членом Комітету у закордонних справах Палати представників і Постійного спеціального комітету з питань розвідки. Звісно, як і Піт Гегсет, він "світився" на Fox News, але, як то кажуть, це дещо інше.

Майк Волц добре розуміє ризики і загрози національної безпеки. Її він бачить насамперед у Китаї.

Волц прямо говорить, що Америка нині перебуває в стані холодної війни з Комуністичною партією Китаю. У 2021 році він закликав до повного бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні через геноцид уйгурів і можливу причетність до походження Covid-19.

Також Волц входив до групи консервативних конгресменів, які розробляють потенційні санкції та інші рекомендації щодо протистояння з Китаєм. Зокрема, він опікувався протидією промисловому шпигунству КНР та вербуванню китайцями студентів у вишах США.

Не дивно, що така людина здобуде позицію радника президента з нацбезпеки, адже рівно того самого щодо КНР бажає і сам Трамп.

Щодо України Волтц діє у фарватері Дональда Трампа, проте все ж бачимо у його словах і здоровий глузд, який полягає в тому, що зупинка допомоги Україні призведе до фіаско і поразки самої Америки.

Я думаю це абсолютно в інтересах Америки – зупинити Путіна. Однак ера бездонних чеків для допомоги, що надходять від Конгресу, добігла кінця… Зупинити Росію до того, як вона втягне НАТО і, отже, США у війну, – це правильна річ. Але цей тягар не може й надалі лежати лише на плечах американського народу, особливо поки Західна Європа нічого не робить. Між нинішньою стратегією Байдена "підтримувати стільки, скільки потрібно", і тими, хто вимагає "жодного долара", має бути простір.

Існує велика різниця між заявами на передвиборчих мітингах і реальною роботою, тому українці мають право чекати від Майка Волца виважених дій на користь України, а відповідно і США.

Також варто розуміти, що всі ці слова про скорочення допомоги Україні від Волца – це не про Україну, а про критику стратегії Байдена. Тому потрібно поставитись до заяв з розуміння та чітко усвідомлювати контекст. Бо "безрозмірні чеки" для України – це фейк, але також їхнє скасування – передвиборча обіцянка Трампа. І він її виконав навіть швидше, ніж за 24 години, бо їх не було. Нині ж цю маленьку перемогу Волц має як стартову позицію на початку роботи.

Продовженням може стати різдвяне перемир'я, щодо якого наразі ведуться переговори і на якому активно паразитує Віктор Орбан. Завданням Волца стане пошук балансу, і він демонструє, що це завдання йому до снаги.

Я сподіваюся, що весь світ захоче побачити деяке припинення бійні, яка відбувається на Сході України... Це війна в стилі Першої світової війни. Це м'ясорубка людських істот. Президент Трамп був дуже стурбований бійнею, яка триває. Ми повинні припинити бої. І, ви знаєте, подивіться, якщо це якийсь тип припинення вогню як перший крок… Ми уважно розглянемо, що це означає,

– конгресмен Майкл Волц в інтерв'ю CBS News.

Також Волц в тому ж інтерв'ю окреслив головне завдання, яке йому дав обраний президент: "Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він хоче, щоб ця війна припинилася".

Цікаво, що одразу після виборів усі, хто приїжджає до нас, наші європейські союзники, президент Зеленський на цій зустрічі і інші, обговорюють, як – у тих межах, про які я щойно говорив, – покласти край конфлікту. Як нам закінчити цей конфлікт? Як нам зробити це так, щоб відновити стабільність, зупинити різанину і, сподіваюсь, зробити це остаточним завершенням, а не просто... не просто паузою? Це все речі, над якими ми думаємо... Генеральний секретар НАТО приїхав сюди, в Мар-а-Лаго, і він говорить про те, що європейці мають відігравати більшу роль – чи то на місцях, чи в інший спосіб – після завершення конфлікту, і це саме те, про що просить президент Трамп,

– Волц у тому ж інтерв'ю розкриває деякі подробиці потенційного мирного врегулювання.

Особисте життя Майка Волца

Майк Волц одружений вдруге, він виховує доньку-підлітка від першого шлюбу. Його нинішня дружина Джулія Нешейват – також військова (вона капітан розвідки) і також пов'язана з Близьким Сходом та займалася політикою.

Донька мігрантів з Йорданії, Джулія Нешейват наприкінці каденції Трампа (коли той розсварився з усією командою та зі скандалом усіх позвільняв) була його радницею з внутрішньої безпеки.



Майк Волц і Джулія Нешейват святкують перемогу Дональда Трампа / Фото з мережі Х політика

Пані Нешейват є почесною співробітницею Атлантичної ради та фахівцем з Арктики та має роботи з аналізу російської загрози в цьому регіоні. До речі, в Арктиці нині Росія активно діє спільно з Китаєм. Отже, професійні компетенції подружжя тут поєднуються.

У 2022 році Волц удруге став батьком. Його дружина народила дівчинку на ім'я Армі (співзвучно англійському слову Army – армія).