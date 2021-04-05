Майже усі судді цілком офіційно мільйонери, – Маселко

Нарешті період подання декларацій завершився. У минулі роки документи дивували тим, що судді, попри дуже скромні доходи, мали чималі статки.

Гроші отримують і ті, хто дійсно щодня чесно працюють, і ті, хто взагалі нічого не роблять або замість ганебного звільнення пішли у почесну відставку. Таку думку висловив у блозі "Правосуддя по-новому" Роман Маселко.

Більше читайте тут Гроші з кишень українців: які судді задекларували захмарні статки

Майже всі судді є мільйонерами

За його словами, зарплати суддів у десятки раз перевищують середні по Україні.

Тепер майже усі судді цілком офіційно мільйонери,

– зазначив Маселко.

Він зауважив, що достойна суддівська винагорода є однією із важливих гарантій незалежності суддів. Адже наївно сподіватись на чесність та незалежність судді з мізерною зарплатою при величезних повноваженнях та корупційних спокусах.

Судова реформа збільшила зарплати

Тому, як наголосив блогер, судова реформа передбачала істотне збільшення суддівських зарплат. Але була одна важлива передумова. Відповіну плату повинні були отримати ті судді, які:

підтвердили свою компетентність та доброчесність;

перемогли на чесному конкурсі. І це цілком правильно.

У 2021 році після введення карантину було обмеження на зарплати усім чиновникам, зокрема і суддям – не більше 47 тисяч на місяць. Це обмеження діяло 5 місяців, а потім його визнали неконституційним.

Однак, на думку Маселка, завдяки Вищій кваліфкомісії та Вищій раді правосуддя суддями Верховного суду стало чимало недоброчесних. А кваліфікаційне оцінювання взагалі перетворилось на конвеєр, єдиним завданням якого було якомога швидше відбілити недоброчесних та підвищити їм зарплати.

"Потім долучився Конституційний Суд, який визнав будь-які обмеження винагороди суддів неконституційними", – додав журналіст.

Які судді задекларували захмарні статки: дивіться відео