Як працює один зі стабілізаційних пунктів на Бахмутщині та що розповідають його медики

Із початком повномасштабної війни цивільні дедалі частіше чують словосполучення "стабілізаційний пункт" або просто – стабпункт. Як медики рятують поранених – читайте на 24 Каналі.

Проєкт "Український Свідок" продовжує розповідати про роботу військових. У новому випуску показали роботу одного зі стабпунктів на Бахмутському напрямку, а медики 5 ОШБр поділилися своїми історіями.

Дивіться також Закріпилися за залізницею, – у ЗСУ розповіли про успіхи в районі Бахмута

Моральні дилеми, відсоток врятованих і евакуація 11 бійців за один раз

Стабпункт – це місце, куди бойові медики евакуюють поранених з передової. Тут лікарі надають їм першу медичну допомогу, стабілізують стан та відправляють до шпиталю.

"Коли ми перебували в обороні, то втрат було більше, ніж зараз. Хоча зазвичай все навпаки, – каже командир медичної роти бригади Денис "Осьмак". – Серед поранених, які потрапляють у цей стабілізаційний пункт, виживає понад 92%".

Робота на стабпункті, Бахмутський напрямок / Скриншоти 24 Каналу

Утім, під час порятунку іноді доводиться обирати, кого саме рятувати.

Анестезіологи мають обрати, кому варто надавати допомогу, хто має шанси вижити. Бувають поранені, яким допомогти вже неможливо. Але подібні ситуації трапляються не часто,

– розповів "Осьмак" про моральні дилеми, з якими стикаються у стабпункті.

Як працює стабпункт на Бахмутському напрямку: дивіться відео

Про особливості своєї роботи розповів також водій евакуаційної машини 5 ОШБр Сергій на псевдо "СС".

"Ситуації бувають різні, – каже він. – Звернеш не в той бік і за пораненим ти не доїдеш". Одного разу "СС" евакуював одразу 11 бійців – на мінівені Volkswagen T5.

Кого привозять на стабпункт

Як каже начальник лікувального відділення 5 ОШБр із позивним "Бігль", до цього стабпункту найчастіше потрапляють ті, хто дістав поранення від FPV-дронів, мінометних та інших артилерійських снарядів.

Наша задача – прибрати турнікети, зупинити кровотечу та провести реанімаційні заходи, якщо це потрібно. Після цього ми відправляємо пораненого у шпиталь,

– поділився він.

Робота медиків важлива

Напевне, у медіапросторі частіше можна побачити розповіді бійців, тим часом як медики залишаються трохи в тіні. Але їхня робота напрочуд важлива: вона не просто допомагає повернутися в стрій, а й зберігає життя.

Нещодавно медики ССО розповіли про свою роботу. У них теж є купа історій, часом сумних, а часом смішних. Наприклад, дівчина на позивний "Вишибала" пригадала, що її не хотіли переводити в бойовий підрозділ, оскільки вона жінка. Каже: розуміє, чому так, адже жінки бувають різні. Побачивши "Вишибалу" в роботі, бійці змінили своє ставлення. Про історії з фронту та чорний гумор на війні читайте за посиланням.