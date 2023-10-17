Как работает один из стабилизационных пунктов на Бахмутщине и что рассказывают его медики

С началом полномасштабной войны гражданские все чаще слышат словосочетание "стабилизационный пункт" или просто стабпункт. Как медики спасают раненых – читайте на 24 Канале.

Проект "Украинский Свидетель" продолжает рассказывать о работе военных. В новом выпуске показали работу одного из стабпунктов на Бахмутском направлении, а медики 5 ОШБр поделились своими историями.

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Моральные дилеммы, процент спасенных и эвакуация 11 бойцов за один раз

Стабпункт – это место, куда боевые медики эвакуируют раненых с передовой. Здесь врачи оказывают им первую медицинскую помощь, стабилизируют состояние и отправляют в больницу.

"Когда мы находились в обороне, то потерь было больше, чем сейчас. Хотя обычно все наоборот, – говорит командир медицинской роты бригады Денис "Осьмак". – Среди раненых, попадающих в этот стабилизационный пункт, выживает более 92%".

Работа на стабпункте, Бахмутское направление / Скриншоты 24 Канала

Впрочем, во время спасения иногда приходится выбирать, кого именно спасать.

Анестезиологи должны выбрать, кому следует оказывать помощь, у кого есть шансы выжить. Бывают раненые, которым помочь уже невозможно. Но подобные ситуации случаются не часто,

– рассказал "Осьмак" о моральных дилеммах, с которыми сталкиваются в стабпункте.

Как работает стабпункт на Бахмутском направлении: смотрите видео

Об особенностях своей работы рассказал также водитель эвакуационной машины 5 ОШБр Сергей с псевдо "СС".

"Ситуации бывают разные, – говорит он. – Свернешь не в ту сторону и за раненым ты не доедешь". Однажды "СС" эвакуировал сразу 11 бойцов – на минивэне Volkswagen T5.

Кого привозят на стабпункт

Как говорит начальник лечебного отделения 5 ОШБр с позывным "Бигль", в этот стабпункт чаще всего попадают те, кто получил ранения от FPV-дронов, минометных и других артиллерийских снарядов.

Наша задача – убрать турникеты, остановить кровотечение и провести реанимационные мероприятия, если это необходимо. После этого мы отправляем раненого в госпиталь,

– поделился он.

Работа медиков важна

Наверное, в медиапространстве чаще можно увидеть рассказы бойцов, в то время как медики остаются немного в тени. Но их работа очень важна: она не просто помогает вернуться в строй, но и сохраняет жизнь.

Недавно медики ССО рассказали о своей работе. У них тоже есть куча историй, иногда грустных, а иногда смешных. К примеру, девушка с позывным "Вышибала" вспомнила, что ее не хотели переводить в боевое подразделение, поскольку она женщина. Говорит: понимает, почему так, ведь женщины бывают разные. Увидев "Вышибалу" в работе, бойцы изменили свое отношение. Об историях с фронта и черном юморе на войне читайте по ссылке.