Відповідь Китаю: як Пекін потролив Росію через візит Медведєва

Путін намагається усіма силами схилити Китай до партнерства, однак їм цього не вдасться. Сі Цзіньпін планує отримувати від Росії виключно фінансову вигоду і не вважає її повноцінною державою.

Про це наживо 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Китай не вважає Росію рівною собі, а лише хоче отримати з неї економічну вигоду.

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Зустрічаючи Дмітрія Медведєва в Пекіні, китайці влаштували йому своєрідний тролинг – замість російського повісили прапор Радянського Союзу. Поряд з китайським висів прапор країни, якої вже не існує.

За словами політолога, це свідчить про те, що Китай не визнає Росію як державу. Це була їхня відповідь на ляпас Владіміра Путіна. Адже той до Сі Цзіньпіна – лідера, який мислить себе щонайменше імператором, прислав "недолугого заступника секретаря Радбезу".

Ну який заступник секретаря Радбезу приїжджає до Сі Цзіньпіна?,

– зіронізував Давидюк.

Україна стала надією демократії

Політолог згадав, що сталося це в день української дипломатії.

"Від Пекіна до Вашингтона звучав гімн України та "Слава Україні", – додав Давидюк.

Це заслужено, адже цей рік Україна "відпахала", за словами експерта. Мало того, що ми вижили, коли всі на нас поставили хрест, ми стали успішною історією для себе, наших партнерів і стали надією демократії.

Тайвань, на думку спікера, зараз дивиться на Україну і каже: "Ми хочемо як вони. Вони круті, сильні. Вони вміють протистояти в десятки разів більшим силам".

Те, як 21 грудня в Білому домі зустрічали Зеленського в першу чергу дивилась Тайвань, Іранська опозиція. Тому що вони розуміють, що хочуть бути, як ми і щоб їх теж так зустрічали. Це дивився і офіційний Пекін і Тегеран, бо це дуже сильний меседж на базі нашого прикладу,

– зазначив Давидюк.

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Чому саме Медведєв

У політолога є своя версія чому до Китаю відправили саме Медведєва: "Коли той вдома випиває увесь алкоголь, його відправляють, щоб привіз ще звідкись, і той поїхав за горілкою зі зміями".

До того ж Путіну зараз необхідна зимова форма для окупантів, яку вони не встигають ні пошити, ні купити. Тож Росія хоче отримувати її не через ФОПів чи Аліекспрес, а через офіційні постачання. Так Путін намагається втягнути і Пекін у війну, впевнений експерт.

За словами Давидюка, росіяни дуже прорахувалися, по-перше, не можна відправляти заступника секретаря на зустріч з імператором. По-друге, Сі Цзіньпін не на жарт ображений на Путіна через ядерні погрози, які він почув, але не пробачив.

Китай дивиться на Росію, як на жертву

Китай зараз вичікує і буде вибудовувати власну стратегію, переконаний політолог. Вони будуть згодні на морські навчання тощо, але не готові підтримувати Росію офіційно і на рівні реальної допомоги. Вони не проти заробити на Росії, але це не буде стратегічним партнерством.

Китай дивитися на Росію, як на потенційну жертву, як на конструктор, що розпадеться на безліч кишенькових для Китаю держав,

– підсумував Давидюк.

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