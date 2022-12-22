Ответ Китая: как Пекин потролил Россию из-за визита Медведева

Путин пытается всеми силами склонить Китай к партнерству, однако им это не удастся. Си Цзиньпин планирует извлекать от России исключительно финансовую выгоду и не считает ее полноценным государством.

Об этом вживую 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Китай не считает Россию равной себе, а только хочет извлечь из нее экономическую выгоду.

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На встрече Дмитрия Медведева в Пекине, китайцы устроили ему своеобразный троллинг – вместо русского повесили флаг Советского Союза. Рядом с китайским висел флаг страны, которой уже не существует.

По словам политолога, это свидетельствует о том, что Китай не признает Россию государством. Это был их ответ на пощечину Владимира Путина. Ведь тот к Си Цзиньпину – лидеру, который мыслит себя по меньшей мере императором, прислал "неуклюжего заместителя секретаря Совбеза".

Ну какой заместитель секретаря Совбеза приезжает к Си Цзиньпину?,

– сиронизировал Давидюк.

Украина стала надеждой демократии

Политолог вспомнил, что это произошло в день украинской дипломатии.

"От Пекина до Вашингтона звучал гимн Украины и "Слава Украине", – добавил Давидюк.

Это заслуженно, ведь в этом году Украина "отпахала", по словам эксперта. Мало того, что мы выжили, когда все поставили на нас крест, мы стали успешной историей для себя, наших партнеров и стали надеждой демократии.

Тайвань, по мнению спикера, сейчас смотрит на Украину и говорит: "Мы хотим, как они. Они крутые, сильные. Они умеют противостоять в десятки раз большим силам".

На то, как 21 декабря в Белом доме встречали Зеленского, в первую очередь смотрела Тайвань, Иранская оппозиция. Потому что они понимают, что хотят быть как мы и чтобы их тоже так встречали. Это смотрел и официальный Пекин и Тегеран, потому что это очень сильный месседж на базе нашего примера.

– отметил Давидюк.

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Почему именно Медведев

У политолога есть своя версия, почему в Китай отправили именно Медведева: "Когда тот дома выпивает весь алкоголь, его отправляют, чтобы привез еще откуда-то, и тот поехал за водкой со змеями".

К тому же Путину сейчас необходима зимняя форма для окупантов, которую они не успевают ни сшить, ни купить. Поэтому Россия хочет получать ее не через ФЛП или Алиэкспресс, а через официальные поставки. Так Путин пытается втянуть и Пекин в войну, уверен эксперт.

По словам Давидюка, россияне очень просчитались, во-первых, нельзя отправлять заместителя секретаря на встречу с императором. Во-вторых, Си Цзиньпин не на шутку обижен на Путина из-за ядерных угроз, которые он услышал, но не простил.

Китай смотрит на Россию как на жертву

Китай сейчас выжидает и будет выстраивать собственную стратегию, убежден политолог. Они будут согласны на морские учения, но не готовы поддерживать Россию официально и на уровне реальной помощи. Они не прочь заработать на России, но это не будет стратегическим партнерством.

Китай смотреть на Россию, как на потенциальную жертву, как на конструктор, распадающийся на множество карманных для Китая государств,

– подытожил Давидюк.

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