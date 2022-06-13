Мельник дорікнув Німеччині в негостинному прийомі українців

Багато країн гостинно відкрили свої двері для українських біженців. Вони роблять усе можливе для того, щоб перебування наших громадян за багато кілометрів від дому було максимально комфортним.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Україну перед самітом G7. У Києві до нього також приєднаються лідери Франції та Італії.

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Чого Україна чекає від Німеччини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник погодився зі словами Шольца, що в Київ потрібно їхати не для фото. Він чекає від німецького канцлера конкретики з двох питань: військової допомоги та підтримки прагнення України на вступ у ЄС.

Як підкреслив Мельник, Україна не шукає жодних обхідних шляхів для вступу у ЄС. Нам потрібен прозорий та чесний процес з чітко означеними кроками, які ми будемо намагатися пройти у найкоротші терміни.

Сподіваються, що канцлер приїде до Києва з чіткою позицією прихильності до членства України в ЄС. Можливо, на це підуть роки, але ми не хочемо заходити через "чорний хід", ми хочемо чесного процесу,

– наголосив посол.

Також дипломат додав, що постачання зброї – це ще одне дуже важливе запитання, відповідь на яке Шольц повинен дати під час свого візиту в Україну. Наші герої дуже розраховують на бойові танки Leopard 1 та бронетранспортери Marder, які можуть бути доставлені негайно, які можуть бути надані у дуже короткий проміжок часу.

"Ми сподіваємося на "зелене світло", щоб збільшити масштаби та темпи постачання зброї для України, яка необхідна для відбиття великого наступу Росії на Донбасі", – додав Мельник.

Також він нагадав, що проблеми з українськими біженцями в Німеччині немає, адже зараз більше наших громадян покидають країну, аніж в'їжджають до неї.

"Вже давно більшість українців виїжджають з Німеччини. Вам варто самим зробити висновки, чому наші люди не мають бажання залишатися на довше. Багато українців почували себе чужими та небажаними", – заявив посол України в Німеччині.

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