Мельник упрекнул Германию в негостеприимном приеме украинцев

Многие страны гостеприимно открыли свои двери для украинских беженцев. Они делают все возможное для того, чтобы пребывание наших граждан в километрах от дома было максимально комфортным.

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Украину перед саммитом G7. В Киеве также присоединятся лидеры Франции и Италии.

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Чего Украина ждет от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник согласился со словами Шольца, что в Киев нужно ехать не для фото. Он ожидает от немецкого канцлера конкретики по двум вопросам: военной помощи и поддержки стремления Украины вступить в ЕС.

Как подчеркнул Мельник, Украина не ищет никаких обходных путей для вступления в ЕС. Нам необходим прозрачный и честный процесс с четко обозначенными шагами, которые мы постараемся пройти в кратчайшие сроки.

Надеются, что канцлер приедет в Киев с четкой позицией приверженности членству Украины в ЕС. Возможно, на это уйдут годы, но мы не хотим заходить из-за "черного хода", мы хотим честного процесса,

– подчеркнул посол.

Также дипломат добавил, что поставки оружия – это еще один очень важный вопрос, ответ на который Шольц должен дать во время своего визита в Украину. Наши герои очень рассчитывают на боевые танки Leopard 1 и бронетранспортеры Marder, которые могут быть доставлены немедленно, которые могут быть предоставлены в очень короткий период времени.

"Мы надеемся на "зеленый свет", чтобы увеличить масштабы и темпы поставки оружия для Украины, которое необходимо для отражения большого наступления России на Донбассе", - добавил Мельник.

Также он напомнил, что проблем с украинскими беженцами в Германии нет, ведь сейчас больше наших граждан покидают страну, чем въезжают в нее.

"Уже давно большинство украинцев выезжают из Германии. Вам стоит самим сделать выводы, почему наши люди не имеют желания оставаться дольше. Многие украинцы чувствовали себя чужими и нежелательными", – заявил посол Украины в Германии.

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