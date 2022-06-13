Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Україну перед самітом G7. У Києві до нього також приєднаються лідери Франції та Італії.

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Чого Україна чекає від Німеччини

Посол України в Німеччині Андрій Мельник погодився зі словами Шольца, що в Київ потрібно їхати не для фото. Він чекає від німецького канцлера конкретики з двох питань: військової допомоги та підтримки прагнення України на вступ у ЄС.

Як підкреслив Мельник, Україна не шукає жодних обхідних шляхів для вступу у ЄС. Нам потрібен прозорий та чесний процес з чітко означеними кроками, які ми будемо намагатися пройти у найкоротші терміни.

Сподіваються, що канцлер приїде до Києва з чіткою позицією прихильності до членства України в ЄС. Можливо, на це підуть роки, але ми не хочемо заходити через "чорний хід", ми хочемо чесного процесу,

– наголосив посол.

Також дипломат додав, що постачання зброї – це ще одне дуже важливе запитання, відповідь на яке Шольц повинен дати під час свого візиту в Україну. Наші герої дуже розраховують на бойові танки Leopard 1 та бронетранспортери Marder, які можуть бути доставлені негайно, які можуть бути надані у дуже короткий проміжок часу.

"Ми сподіваємося на "зелене світло", щоб збільшити масштаби та темпи постачання зброї для України, яка необхідна для відбиття великого наступу Росії на Донбасі", – додав Мельник.

Також він нагадав, що проблеми з українськими біженцями в Німеччині немає, адже зараз більше наших громадян покидають країну, аніж в'їжджають до неї.

"Вже давно більшість українців виїжджають з Німеччини. Вам варто самим зробити висновки, чому наші люди не мають бажання залишатися на довше. Багато українців почували себе чужими та небажаними", – заявив посол України в Німеччині.

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