Мені дуже шкода, – нацгвардієць Рябчук зізнався у скоєному перед суддею
Джерело:телеграм Юлії Колтак
Артемію Рябчуку, який розстріляв людей в Дніпрі на "Південмаші", 28 січня обирають запобіжний захід. Сам нацгвардієць виступив у суді та зізнався у скоєному.
Рябчук каже, що повністю визнає свою провину. Фрагмент промови нацгвардійця у Кіровському суді Дніпра оприлюднила журналістка Юлія Колтак.
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Що говорив стрілок
Рябчук переконує, що йому шкода людей, яким він завдав болю своїм вчинком.
Я винний і повністю усвідомлюю свою провину,
– сказав хлопець.
Каже, що йому важко згадувати ніч на 27 січня. За словами Рябчука, після затримання він розповів на допиті все, що було.
"Моє єдине бажання – відправити мене не на гауптвахту, а до слідчого ізолятора", – просить нацгвардієць.
Що таке гаупвахта?Це спеціальне приміщення в армії, де примусово утримують військових-порушників військової дисципліни. Там обладнані загальні та одиночні камери, окремі камери для допиту, двір для прогулянок, караульні приміщення тощо.
Зауважимо, для Рябчука просять запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Трагедія у Дніпрі: головне
- Вночі 27 січня Артем Рябчук відкрив вогонь по нацгвардійцях, що були на варті на заводі "Південмаш".
- Загинуло 5 людей: четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка. Також у стрілянині постраждали 5 людей.
- Опісля скоєного Рябчук разом зі зброєю втік. Згодом нацгвардієць попросив випадкову жінку подзвонити у поліцію та розповісти, де він перебуває. Його затримали у селі Підгородному на Дніпропетровщині.
- Чоловіку висунули підозру за трьома статтями.
- Після трагедії очільник Нацгвардії Микола Балан пішов у відставку. Замість нього призначили Юрія Лебедя.
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