Мертві птахи падали на перехожих: у Росії зафіксували масову загибель ворон

У Росії, у селі Новосибірської області протягом доби загинули сотні ворон. Птахи буквально падали на голови та під ноги перехожих.

Місцеві жителі побоюються, що це зловісний знак. Однак ветеринари вважають, що птахів могли отруїти.

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У Росії масово вмирають ворони

Загадкове вимирання ворон зафіксували у селі Усть-Тарка, що в Новосибірській області. Мертві птахи з'явилися там 22 вересня. Протягом лише однієї доби загинули приблизно 400 ворон.

Водночас птахи інших видів не постраждали.



У Новосибірському районі масово гинуть ворони / Фото "Горсайт"

Пояснення ветеринарів

Місцеві ветеринари припускають, що таку масову загибель птахів могло спричинити отруєння. Однак чому отруїли саме ворон і як це могло відбутися – наразі незрозуміло.

Головний лікар Усть-Таркського управління ветеринарії Сергій Кузлякін повідомив, що вже провели необхідні аналізи для визначення причини масової загибелі ворон.

Складно навіть уявити, що хтось міг би зробити це спеціально: по-перше, в такій кількості отруїти птахів дуже непросто, а по-друге, не думаю, що хтось зробив би це на власній ділянці,

– зазначив ветеринар.

У мережі опублікували відео, зроблене очевидцями події. На кадрах помітно, що мертві птахи лежать на вулицях і в скверах села.

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