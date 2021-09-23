Місцеві жителі побоюються, що це зловісний знак. Однак ветеринари вважають, що птахів могли отруїти.

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У Росії масово вмирають ворони

Загадкове вимирання ворон зафіксували у селі Усть-Тарка, що в Новосибірській області. Мертві птахи з'явилися там 22 вересня. Протягом лише однієї доби загинули приблизно 400 ворон.

Водночас птахи інших видів не постраждали.



У Новосибірському районі масово гинуть ворони / Фото "Горсайт"

Пояснення ветеринарів

Місцеві ветеринари припускають, що таку масову загибель птахів могло спричинити отруєння. Однак чому отруїли саме ворон і як це могло відбутися – наразі незрозуміло.

Головний лікар Усть-Таркського управління ветеринарії Сергій Кузлякін повідомив, що вже провели необхідні аналізи для визначення причини масової загибелі ворон.

Складно навіть уявити, що хтось міг би зробити це спеціально: по-перше, в такій кількості отруїти птахів дуже непросто, а по-друге, не думаю, що хтось зробив би це на власній ділянці,

– зазначив ветеринар.

У мережі опублікували відео, зроблене очевидцями події. На кадрах помітно, що мертві птахи лежать на вулицях і в скверах села.

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