Местные жители опасаются, что это зловещий знак. Однако ветеринары считают, что птиц могли отравить.

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В России массово умирают вороны

Загадочное вымирание ворон зафиксировали в селе Усть-Тарка, что в Новосибирской области. Мертвые птицы появились там 22 сентября. В течение всего одних суток погибли примерно 400 ворон.

В то же время птицы других видов не пострадали.

В Новосибирском районе массово гибнут вороны / Фото "Горсайт"

Объяснение ветеринаров

Местные ветеринары предполагают, что такую массовую гибель птиц могло повлечь отравление. Однако почему отравили именно ворон и как это могло произойти – пока непонятно.

Главный врач Усть-Таркского управления ветеринарии Сергей Кузлякин сообщил, что уже провели необходимые анализы для определения причины массовой гибели ворон.

Сложно даже представить, что кто-то мог бы сделать это специально: во-первых, в таком количестве отравить птиц очень непросто, а во-вторых, не думаю, что кто-то сделал бы это на собственном участке,

– отметил ветеринар.

В сети опубликовали видео, сделанное очевидцами происшествия. На кадрах заметно, что мертвые птицы лежат на улицах и в скверах села.

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