Зоозащитники из США говорят, что эта неприятность не новая. Другое дело, что в этом году, в 2021, она приобрела необычные масштабы.

Между тем в Украине Зоозащитники заявили о жестоком обращении с животными на ферме львовского вуза

Массовая гибель птиц в мегаполисе: в чем причина

Волонтер Мелисса Бреер рассказала в твиттере, что лишь в течение одного утра 14 сентября собственноручно собрала с земли 226 мертвых птиц.



Волонтер показала, как много собрала мертвых птиц / Фото с твиттера Бреер

Впрочем, явление массовой гибели пернатых не новое, а скорее сезонное.

В основном это происходит из-за ярко освещенных небоскребов.

Птицы в сезоны весенней или осенней миграции несколько теряют в координации.

Впрочем, та же Бреер говорит, что раньше она собирала ежедневно несколько десятков тел, в этом году же – сотни.

В National Audubon Society объяснили, что стеклянные небоскребы опасны для птиц, ведь отражают небо – птицы просто не понимают, что летят в стену. Из-за этого, говорят зоозащитники, в мире ежегодно погибают до миллиарда пернатых.