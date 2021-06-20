Месенджер ANOM допоміг затримати понад 800 злочинців: український досвід кібервійни

Федерально бюро розслідувань розробило анонімний месенджер. Він вже допоміг затримати понад 800 осіб у всьому світі. Ідею операції спецслужби розробили після того, як заблокували 2 анонімних месенджери, і зловмисникам потрібна була нова платформа.

Тоді ФБР розробило месенджер ANOM. Застосунок поширювався в злочинному середовищі через інформаторів. Про це повідомило видання The Washington Post.

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У 2018 році детективи під прикриттям змогли переконати в надійності ANOM австралійського наркодилера Хакана Аіка, який порекомендував месенджер кримінальним босам. Їхній приклад наслідували злочинці нижчої ланки.

Загалом як повідомило видання, застосунок використовували на 12 тисячах телефонів злочинні синдикати понад 100 країн. В контексті цієї новини про успіхи ФБР буде цікаво нагадати і про досвід звичайних українських IT-волонтерів.

Український досвід кібервійни

Вони ще у 2016 році реалізували подібну операцію по поширенню серед проросійських бойовиків та російських військовослужбовців спеціалізованого додатка CropUkrop.



Додаток CropUkrop / Фото InformNapalm

На десятках російських сайтів, сторінках російських пропагандистів і блогерів, до яких активісти Українського Кіберальянсу отримали прихований доступ, поширили повідомлення з порадою встановлювати додаток CropUkrop.

Нібито цей додаток допоможе здійснити "DDos атаки сайтів InformNapalm, Миротворець та інших ресурсів". Насправді ж, цей додаток лише імітував DDos-атаки і паралельно приховано пересилав інформацію зі смартфонів агресора.

А реалізував цей додаток переселенець зі Сходу, юний хакер Олександр. У 2014 році, коли йому було всього 16 років і він ще вчився в школі, йому довелося залишити рідний дім в окупованому бойовиками Донецьку і разом з батьками переїхати у Львівську область.

Створення ресурсу "Армія Новоросії"

Він професійно займався програмуванням і зміг застосувати свої навички проти бойовиків, які окупували його рідне місто. Його першим волонтерським стартапом, який згодом привів його до Українського кіберальянсу (UCA), стало створення інтернет-ресурсу для зламу російських бойовиків і найманців – "Армія Новоросії". Цей ресурс імітував закриту соціальну мережу для реєстрації адептів "російського світу", успішно збирав:

персональні дані;

поштові адреси;

телефони терористів.

Зібрані дані передавали в базу Центру "Миротворець", волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та українським хактивістам для подальшої обробки.

Саме завдяки цій інформації хактивістам Українського кіберальянсу, до якого Олександр увійшов у 2016 році, вдалося провести низку успішних кібероперацій. Зокрема злам організації "Союз Добровольців Донбасу", злами військових комендатур російської окупаційної адміністрації, а також – російських пропагандистів та їхніх кураторів з Кремля.

Загалом було заражено і зламано понад 2,5 тисячі телефонів, серед яких були не лише рядові любителі "російського світу" з окупованої території Донбасу, але й бойовики, російські військовослужбовці і пропагандисти з території Росії.

Звісно росіяни, дізнавшись про те, як вишукано найманців і бойовиків "розвели" на закриту інформацію, поспішили шукати слід "Держдепу", приписуючи результати операції не тільки спецслужбам України, але й навіть США.

Таким прогресивним способом юний програміст-переселенець із Донбасу показав, що в Україні багато талановитих і креативних патріотів, які борються за незалежність і цілісність країни.

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Приклад цієї операції неодноразово наводився волонтерами InformNapalm як на тематичних міжнародних конференціях з кібербезпеки, так і у неформальному спілкуванні з іноземними журналістами, дипломатами і експертами, як наш досвід асиметричної протидії російській агресії в інформаційному просторі.