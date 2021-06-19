21 травня 2021 Президент України Володимир Зеленський ввів у дію ухвалене 14 травня рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про чергові санкції проти 138 компаній. До санкційного списку вчергове потрапила російська ІТ-компанія "Яндекс", а також російські ЗМІ й телеканали.

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Маю нагадати, що ще у 2017 році міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm була названа в російських пропагандистських ЗМІ "похоронною командою "Яндекса" та "Вконтакте" в Україні.

Пройшло вже 4 роки після нашого дослідження щодо "Яндексу", але в українському суспільстві і досі точаться суперечки щодо доцільності внесення до санкційного списку цієї корпорації.

Чому "Яндекс" небезпечний

Тож давайте коротко згадаємо, чому "Яндекс" – це також зброя Кремля.

Почнемо з найпростішого. Не треба ніякої конспірології, щоб довести повну залежність "Яндекса" від Кремля, достатньо цілком відкритих джерел. Факти говорять самі за себе.

Хто є власником "Яндекс"

"Яндекс" – товариство з обмеженою відповідальністю, 100% якого належить акціонерному товариству Yandex N.V. (Нідерланди). В акціонерному товаристві 2 види акцій: А і В. Акції виду В дають в 10 разів більше голосів, з їх допомогою управляється компанія.

Ця система повинна була убезпечити компанію від рейдерських атак. Вона створювалася засновниками "Яндекса" Аркадієм Воложем і Іллею Сегаловічем. В ті часи "Яндекс" найбільшою загрозою для свого існування вважав російську державу з властивими їй "милими" звичками нічного грабіжника.



Ілля Сегаловіч та Аркадій Волож / Колаж 24 каналу

З того часу багато чого змінилося. Тепер "Яндекс" – казково багата корпорація, у якій російська держава – головний власник, володар ключової "золотої акції".

У 2009 році "Яндекс" продав за 1 євро державному "Сбербанку России" одну "золоту акцію", яка дає широкі повноваження щодо контролю за пакетами акцій підприємства.

Починаючи з серпня 2009 року, будь-який акціонер, купивши понад 25% від статутного капіталу або голосів компанії, зобов'язаний через раду директорів запросити у "Сбербанка" дозвіл на володіння такою часткою.

Що криється за системою "Яндекс.Гроші"

Але це ще пів біди. Головне, що найважливішу частину інфраструктури "Яндекс" складають "Яндекс.Гроші". Ця платіжна система на 75% належить все тому ж "Сбербанку Росии". В Україні вона не працює, але тільки тому, що її заблокував Нацбанк України.

Якщо додати до цих двох важелів ще і всемогутнє в Росії ФСБ, то ми отримаємо повністю слухняну і підконтрольну Кремлю корпорацію.

"Яндекс" уникав мітингів за Навального

Найкращим доказом буде доказ дією: у міру закручування гайок в Росії "Яндекс" все ближче зливається з Кремлем. У березні 2021 року по всій Росії пройшли мітинги, скликані Навальним. Спецслужби зуміли заткнути роти друкованим ЗМІ і телевізору, але інтернет зашумів.

Як відреагував "Яндекс"? Мовчанням. Новини про мітинги не були у видачі, на перших позиціях – чергові послання Путіна, а також вісті про гарний урожай і прекрасну погоду.

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На "Яндекс" посипалися конкретні жорсткі претензії від російських опозиціонерів, але відповіді компанії виявилися вкрай розмитими. Втім, все і так зрозуміло.

"Яндекс" – інструмент нагляду за росіянами в інтернеті

Особливо , якщо згадати, що в січні 2017 року все той же "Яндекс" власним рішенням почав відключати гаманці опозиціонерам. Але вже з 2021 року російське політичне керівництво відкрито показало усьому світу, що "Яндекс" – інструмент нагляду за росіянами в інтернеті.

З 1 січня 2021 року будь-який смартфон, планшет, ноутбук чи персональний комп'ютер, завезений на територію Росії, законодавчо зобов'язаний мати інстальованими 12 обов'язкових програм, 8 з яких – продукти "Яндексу".

Нейромережа "Зелібоба"

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm помітили, що рівно через 2 тижні після продовження Україною санкцій ще на 3 роки, російські ЗМІ повідомили, що "Яндекс" запустив нову нейромережу для автоматичної генерації текстів, яку назвав "Зелібоба".

Доступ до мережі тимчасово закрили через 1,5 години самі розробники, прокоментувавши, що реліз вийшов нібито передчасно. Такий фальстарт можна вважати своєрідним тролінгом з боку російської IT-корпорації.

Але небезпека цієї нейромережі полягає не стільки у тролінгу, скільки в тому, що вона може значно посилити російські фабрики тролів й стати інструментом для російських фейків.

Нейромережа вже вміє підбирати наступне слово в реченні й завдяки цьому писати невеликі тексти на основі декількох слів, введених користувачем. Розробники випробували нейромережу та з'ясували, що вона спроможна генерувати великі масиви правдоподібних фейкових новин.

На останок я привідкрию певну завісу таємничості і скажу, що наша команда працює над новим ударом по кремлівських інструментах гібридної війни. Тому керівництву "Яндекс" і Mail.ru Group хочу передати пекельний привіт.