У своєму інстаграмі опозиційний політик назвав Путіна людиною, яка завжди бреше, не говорячи жодного слова правди.
Читайте також Якщо помре Навальний, наслідки будуть спустошливі для Росії, – Байден
Навальний про брехню і Путіна
Як називається психічний розлад, коли від довгого сидіння при владі, нескінченної кількості грошей і зловживання аквадискотеками людина постійно бреше,
– запитав Навальний у підписників.
Опозиціонер вважає, що Путін обманює навіть тоді, коли розуміє що його викриють, навіть заперечуючи самому собі. "Він просто фізично не може не брехати" – підсумував політик.
Та додав, що у російського президента, на його думку, без чергової дози брехні починається ломка.
Заява глави Кремля про Навального
- Путін на пресконференції після перемовин з Джо Байденом заявив соратники Олексія Навального начебто поширювали інструкції з виготовлення "коктейлів Молотова".
- Крім того, російський лідер переконаний, що опозиційний політик "свідомо йшов на те, щоб його затримали після повернення в Росію", адже масово порушував вимоги закону.