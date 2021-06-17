В своем инстаграме оппозиционный политик назвал Путина человеком, который всегда лжет, не говоря ни слова правды.
Читайте также Если умрет Навальный, последствия будут опустошительными для России, – Байден
Навальный про ложь Путина
Как называется психическое расстройство, когда от долгого сидения у власти, бесконечного количества денег и злоупотребления аквадискотеками человек постоянно врет,
– спросил Навальный у подписчиков.
Оппозиционер считает, что Путин лжет даже тогда, когда понимает, что его разоблачат, даже возражая самому себе. "Он просто физически не может не врать" – подытожил политик.
И добавил, что у российского президента, по его мнению, без очередной дозы лжи начинается ломка.
Заявление главы Кремля о Навальном
- Путин на пресс-конференции после переговоров с Джо Байденом заявил, что соратники Алексея Навального якобы распространяли инструкции по изготовлению "коктейлей Молотова".
- Кроме того, российский лидер убежден, что оппозиционный политик "сознательно шел на то, чтобы его задержали после возвращения в Россию", ведь массово нарушал требования закона.