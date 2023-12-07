Метінвест Ахметова проектує сталевий квартал для відновлення Бахмута

Метінвест-СМЦ, збутова компанія Групи Метінвест, безплатно розробить концепцію відбудови зруйнованого росіянами кварталу в Бахмуті за проєктами "Сталевої мрії".

Це друге після Маріуполя місто, що зголосилося відновлювати житло з використанням prefab-рішень – технології, в якій використовуються попередньо виготовлені на заводах сталеві елементи споруд.

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А перемовини та робота з адаптації проєктів будівель до місцевих умов ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.

Ступінь руйнування будівель кварталу "Ювілейний" оцінюється в 70%. На території площею 85,7 гектара мешкало понад 17,5 тисяч людей. У кварталі розташовані:

94 житлових будинків на 5 – 10 поверхів,

5 дитячих садків,

2 школи,

кінотеатр

універсам.

Концепція відновлення кварталу розроблятиметься на основі проєктів "Сталевої мрії" з дотриманням усіх вимог містобудування, безбар'єрності та відповідатиме сучасним світовим тенденціям. Презентація концепції планується наприкінці лютого 2024 року.

Бахмут пережив одну з найтриваліших та найзапекліших битв у цій війні. Місто зазнало величезних пошкоджень, та ми віримо, що до нього обов'язково повернеться мирне життя. Найкраще рішення – думати про відбудову вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Адже Метінвест готовий постачати для відновлення сталь, а ми надамо весь наш досвід та експертизу, щоб після перемоги можна було відразу розпочинати будівництво,

– наголосила Тетяна Скрипка, керівниця проєктного офісу будівельного сектору Метінвест-СМЦ.

Що відомо про концепцію відновлення країни "Сталева мрія"

Нагадаємо, у травні 2023 року Метінвест-СМЦ представив концепцію відновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає понад 200 готових проєктів будівель на основі трьох сталевих попередньо виготовлених елементів (prefab-рішень): каркасу, модуля та платформи.

Це житлова забудова (будинки на 1 – 8 поверхів, гуртожиток, готель), соціальна інфраструктура (школа, дитсадок, амбулаторія) та інфраструктурні об'єкти (паркінг, спорткомплекс та підземне укриття).

Проєкти містять повний пакет документів, зокрема кошторис, графіки будівництва, планування, технічні рішення.

Концепція ґрунтується на принципі "будуй українське" й наразі об'єднує близько 50 вітчизняних заводів із виробництва металоконструкцій, дизайнерів, виробників меблів та будматеріалів.

Ще один принцип, що лежить в основі "Сталевої мрії" – Build Back Better. Це означає, що всі проєкти житла та соціальної інфраструктури вирізняють: