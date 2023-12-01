У конференції взяли участь близько 200 представників бізнесу, науковців та освітян. Це, зокрема топменеджери групи "Метінвест" та її підприємств, науковці з Австралії та України. Вітчизняну науку та освіту представляли провідні технічні виші та інституції Києва, Вінниці, Харкова, Дніпра, Львова та інших міст, а також студенти "Метінвест Політехніки". Така кількість промовців з усієї країни викликала жвавий інтерес до заходу.

Головна мета конференції – сприяння повоєнному відновленню України за допомогою науки як невіддільного елементу майбутнього. Адже нинішнім студентам "Метінвест Політехніки" належить відбудовувати й Україну, й вітчизняну промисловість.

Одним із наших завдань було оцінити стан справ у галузі освіти, а також закласти фундамент для розвитку науки та проведення досліджень для відновлення країни. Проведення конференції свідчить про нашу відкритість і залученість студентів до роботи університету. Ми плануємо розвивати цей напрям і надалі. Маємо намір залучити до конференцій і аспірантів, яким також хочемо надати можливість навчатися у "Метінвест Політехніці",

– сказав ректор технічного університету "Метінвест Політехніка" Олександр Поважний.

Також на конференції обговорили шляхи та засоби зеленого переходу української металургії, нові технології прямого відновлення заліза, перспективи галузі, зокрема екологічну металургію та сучасні eco-friendly практики. Освітній блок було присвячено викликам та перспективам трансформації інженерної освіти, металургійній освіті та науці в сучасному університеті, впровадженню інноваційних форматів інженерної освіти. А на технічній панелі, зокрема, розглянули інтелектуальні системи управління, робототехнічні та мехатронні комплекси, програмне та інформаційне забезпечення комп’ютеризованих систем управління бізнес-процесами.

"Я хочу звернутися до кожного студента, викладача та учасника конференції. Ви – наша надія. Не лише надія індустрії на побудову нового стандарту для металургійної та гірничої промисловості, зеленого переходу, що об’єднає українські та європейські виробничі потужності, але й надія всієї України. Саме вам доведеться використати свій потенціал і знання, набуті, зокрема й на цій конференції, задля відбудови нашої країни, найрізноманітніших її секторів після війни. Тому хочу подякувати всім за участь у першій міжнародній конференції Метінвест Політехніки. Нехай дискусія довкола виступів надихне вас на створення чогось нового й унікального", – зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Довідка. "Метінвест Політехніка" – це університет майбутнього, який надає нові широкі можливості для молоді. Університет заснувала група "Метінвест" у червні 2020 року, а у 2022 році пройшов перший набір студентів. Головна мета проєкту – поява в Україні вищої освіти європейського рівня. В університеті навчаються люди, які обрали для себе потрібні на ринку праці технічні спеціальності. Найкращим студентам група "Метінвест" гарантує перше робоче місце, фінансову та інші мотивації. Зараз студентами "Метінвест Політехніки" є понад 690 людей.

