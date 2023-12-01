В конференции приняли участие около 200 представителей бизнеса, ученых и педагогов. Это, в частности, топменеджеры группы "Метинвест" и ее предприятий, ученые из Австралии и Украины. Отечественную науку и образование представляли ведущие технические вузы и институции Киева, Винницы, Харькова, Днепра, Львова и других городов, а также студенты "Метинвест Политехники". Такое количество ораторов со всей страны вызвало живой интерес к мероприятию.

Главная цель конференции – содействие послевоенному восстановлению Украины посредством науки как неотделимого элемента будущего. Ведь нынешним студентам "Метинвест Политехники" предстоит отстраивать и Украину, и отечественную промышленность.

Одной из наших задач было оценить положение дел в области образования, а также заложить фундамент развития науки и проведения исследований для восстановления страны. Проведение конференции свидетельствует о нашей открытости и вовлечении студентов в работу университета. Мы планируем развивать это направление и дальше. Намерены привлечь к конференциям и аспирантам, которым также хотим предоставить возможность учиться в "Метинвест Политехнике",

– сказал ректор технического университета "Метинвест Политехника" Александр Почтенный.

Также на конференции обсудили пути и средства зеленого перехода украинской металлургии, новые технологии прямого восстановления железа, перспективы отрасли, в частности, экологическую металлургию и современные eco-friendly практики. Образовательный блок посвящен вызовам и перспективам трансформации инженерного образования, металлургическому образованию и науке в современном университете, внедрению инновационных форматов инженерного образования. А на технической панели рассмотрели интеллектуальные системы управления, робототехнические и мехатронные комплексы, программное и информационное обеспечение компьютеризированных систем управления бизнес-процессами.

"Я хочу обратиться к каждому студенту, преподавателю и участнику конференции. Вы – наша надежда. Не только надежда индустрии на построение нового стандарта для металлургической и горной промышленности, зеленого перехода, объединяющего украинские и европейские производственные мощности, но и надежду всей Украины Именно вам придется использовать свой потенциал и знания, приобретенные, в том числе и на этой конференции, для восстановления нашей страны, самых разных ее секторов после войны, поэтому хочу поблагодарить всех за участие в первой международной конференции Метинвест Политехники. чего-то нового и уникального", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Справка. "Метинвест Политехника" – это университет будущего, предоставляющий новые широкие возможности для молодежи. Университет основала группа "Метинвест" в июне 2020 г., а в 2022 г. прошел первый набор студентов. Главная цель проекта – появление в Украине высшего образования европейского уровня. В университете учатся люди, избравшие для себя нужные на рынке труда технические специальности. Лучшим студентам группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, финансовую и другие мотивации. Сейчас студентами "Метинвест Политехники" более 690 человек.