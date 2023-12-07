Метинвест Ахметова проектирует стальной квартал для восстановления Бахмута

Метинвест-СМЦ, сбытовая компания Группы Метинвест, бесплатно разработает концепцию восстановления разрушенного россиянами квартала в Бахмуте по проектам "Сталевої мрії".

Это второй после Мариуполя город, который согласился восстанавливать жилье с использованием prefab-решений – технологии, в которой используются предварительно изготовленные на заводах стальные элементы сооружений.

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А переговоры и работа по адаптации проектов зданий к местным условиям ведутся с целым рядом пострадавших громад.

Степень разрушения зданий квартала "Юбилейный" оценивается в 70%. На территории площадью 85,7 гектара проживало более 17,5 тысячи человек. В квартале расположены:

94 жилых дома на 5 – 10 этажей,

5 детских садов,

2 школы,

кинотеатр,

универсам.

Концепция восстановления квартала будет разрабатываться на основе проектов "Сталевої мрії" с соблюдением всех требований градостроительства, безбарьерности и соответствовать современным мировым тенденциям. Презентация концепции планируется в конце февраля 2024 года.

Бахмут пережил одну из самых продолжительных и ожесточенных битв в этой войне. Город получил огромные повреждения, и мы верим, что в него обязательно вернется мирная жизнь. Самое лучшее решение – думать о восстановлении уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Ведь Метинвест готов поставлять для восстановления сталь, а мы предоставим весь наш опыт и экспертизу, чтобы после победы можно было сразу начинать строительство.

– отметила Татьяна Скрипка, руководитель проектного офиса строительного сектора Метинвест-СМЦ.

Что известно о концепции восстановления страны "Сталева мрія"

Напомним, в мае 2023 года Метинвест-СМЦ представил концепцию возобновления страны "Сталева мрія". Она предусматривает более 200 готовых проектов сооружений на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов (prefab-решений): каркаса, модуля и платформы.

Это жилая застройка (дома на 1 – 8 этажей, общежитие, гостиница), социальная инфраструктура (школа, детсад, амбулатория) и инфраструктурные объекты (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие).

Проекты содержат полный пакет документов, включая смету, графики строительства, планирование, технические решения.

Концепция основывается на принципе "строй украинское" и объединяет около 50 отечественных заводов по производству металлоконструкций, дизайнеров, производителей мебели и стройматериалов.

Еще один принцип, лежащий в основе "Сталевої мрії" – Build Back Better. Это означает, что все проекты жилья и социальной инфраструктуры отличает: