Путін прийняв рішення про передачу ЗРК "Бук", яким збили літак MH17: слідство призупинено

Спільна слідча група, яка працювала зі справою про збиття літака MH17 у небі над Донеччиною в липні 2014 році, заявила про завершення розслідування. Водночас були опубліковані матеріали, які свідчать про те, що саме Путін особисто прийняв рішення про надання терористам ЗРК "Бук", яким збили літак.

Під час пресконференції в Гаазі заступниця генерального прокурора Нідерландів Дігна ван Бутзелар оголосила про призупинення розслідування. Причиною називають те, що слідство досягло своєї межі. Однак це поки що.

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Докази причетності Путіна

Під час брифінгу слідчі опублікували записи телефонних розмов, які фактично є доказом безпосередньої причетності Путіна до трагедії. Зокрема в деяких уривках йдеться про те, що рішення про надання ЗРК "Бук", яке попросили терористи, що були в донецькій області, ухвалював особисто кремлівський диктатор. У розмовах йшлося про те, що "рішення приймає тільки 1 людина, а зараз вона у Франції". 5 – 6 червня 2014 року Путін був у Франції на урочистостях до роковин висадки військ союзників у Нормандії в Другій світовій війні.

Існує конкретна інформація про те, що прохання сепаратистів було передано президенту, і що це прохання було задоволено. Невідомо, чи згадується в запиті система "Бук". Трохи пізніше з'являються важчі системи ППО, в тому числі й "Бук", з якого збили MH17. Хоча ми говоримо про вагомі докази, висока планка повних і переконливих доказів не досягнута. Крім того, президент користується імунітетом на посаді глави держави,

– констатували слідчі.

Крім того, на пресконференції були оприлюднені записи телефонної розмови Владіміра Путіна з ватажком бойовиків Ігорьом Плотницьким, що доводить – кремлівський диктатор особисто курував бойовиками на Донбасі й був зацікавлений у продовженні війни.

Записи розмови Путіна та Плотницького: дивіться відео

Дігна ван Бутзелар зазначила, що найближчим часом будуть опубліковані певні результати розслідування, однак не всі матеріали будуть оприлюднені, адже це може зашкодити подальшому розслідуванню у майбутньому. Однак встановлені факти є досить розмитими, тому на цьому етапі розслідування неможливе.

Розслідування зараз досягло своєї межі. Все було вичерпано. Тому розслідування призупинено. Наразі встановлених фактів недостатньо для переслідування нових підозрюваних,

– наголосила ван Бутзелар.

Реакція України

Генпрокурор Андрій Костін відреагував на озвучені на пресконференції тези та оприлюднені записи, наголосивши, що тепер ніхто не має сумнівів щодо причетності вищого російського керівництва до війни на Донбасі.

Те, про що всі українці знали давно, сьогодні пролунало офіційно як висновок спільної слідчої групи з розслідування катастрофи рейсу MH17. Тепер ні в кого немає сумнівів щодо причетності до неї найвищого керівництва рф. Саме президент країни-агресора віддав злочинний наказ про постачання озброєння угрупованням "ДНР" та "ЛНР". Саме це стало першопричиною трагедії, яка забрала життя 298 мирних людей,

– підкреслив Костін.

Зараз складність отримання доказів та функціональний імунітет не дозволяє притягнути Путіна до безпосередньої відповідальності за злочини, однак генпрокурор запевнив – це неодмінно трапиться й Україна робить усе для цього необхідне.

Нагадаємо, що малазійський літак "Боїнг-777" виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур. Росіяни збили його над Донбасом 17 липня 2014 року. Унаслідок авіакатастрофи загинули усі люди на борту – 298 осіб. Більшість з них – громадяни Нідерландів.