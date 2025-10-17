Володимир Зеленський зазначив, що обговорив з Дональдом Трампом 17 жовтня далекобійне озброєння, яке США могло б надати Україні. Наразі результати цієї дискусії президенти вирішили не повідомляти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського після візиту у Білий дім.

Що сказав Зеленський про обговорення далекобійної зброї з Трампом?

Володимир Зеленський зазначив, що він з Трампом під час зустрічі торкався теми далекобійної зброї, яку США можуть надати Україні.

Я ще не можу зробити заяви. Ми вирішили не робити заяв з цього приводу. США не хочуть ескалації, отже, не будемо давати відповіді на такі питання,

– сказав президент України.

Також, за словами Зеленського, він з Трампом обговорював можливу майбутню зустріч президента США та глави Кремля у Будапешті.

"Ці сигнали з боку Росії не нові. Але ми покладаємося на президента (Трампа – 24 Канал), на його тиск, що він чинитиме на Путіна, для того, щоб цю війну", – зауважив глава держави.