На Миколаївщині чоловік заснув і не встиг позбутися тіла після вбивства

У Миколаївській області поліція затримала чоловіка за вбивство. Він намагався приховати сліди злочину, проте не встиг цього зробити через наслідки випитого спиртного.

Правоохоронці отримали повідомлення від мешканця одного з сіл Миколаївщини. Чоловік розповів, що в його будинку працює бригада робітників, й одного з них вбито.

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Затриманий замотав тіло в поліетиленову плівку

"На місці події поліцейські встановили, що між чоловіками, які виконували будівельні роботи, під час застілля сталась сварка, у ході якої зловмисник вдарив ножем знайомого в область шиї", – мовиться у пресслужбі Нацполіції.

Від отриманих травм помер 28-річний чоловік. Щоб приховати сліди злочину, затриманий замотав тіло в поліетиленову плівку. Однак позбутися тіла він не встиг – заснув через надмірну кількість випитого спиртного. Про інцидент господаря будинку сповістив охоронець.

Що загрожує зловмиснику

Після затримання 24-річного зловмисника правоохоронці з'ясували, що наразі він перебуває під слідством на території Придністров'я за вчинення хуліганства та військових злочинів.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України щодо умисного вбивства. Розслідування триває. Водночас санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.