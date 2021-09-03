Поліцейські дізналися про скоєння злочину ввечері 2 вересня. Заявниками виявилися знайомі потерпілого, які розповіли, що під час застілля між ним та зловмисником стався конфлікт.

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Закінчився він штовханиною та застосуванням холодної зброї.

Спіймали у квартирі



Конфлікт стався на кухні / Фото поліції Києва

За даними слідства, компанія з кількох жінок та чоловіків розпивала алкогольні напої у квартирі в Голосіївському районі.

Раптом між двома знайомими виник конфлікт зі штовханиною. Під час нього зловмисник схопився за ніж та вдарив ним опонента у ногу.

Після цього нападник втік, а постраждалому викликали швидку. Втім, поранення виявилося занадто серйозним.

Ще під час надання домедичної допомоги чоловік помер.

Знайти підозрюваного у скоєнні злочину поліцейським не було важко. Чоловік після інциденту вирушив до власної квартири. Там його і затримали.

Як з'ясували правоохоронці, фігурант провадження вже попадав у поле зору поліції.

33-річному киянину інкримінують нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.

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