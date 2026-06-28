Росія вперше за 29 років повернула до бази атомний крейсер "Адмірал Нахімов"

Росія повернула до пункту постійного базування в Сєвєроморську атомний ракетний крейсер "Адмірал Нахімов", який майже три десятиліття перебував на ремонті та глибокій модернізації. Судно вже завершує програму ходових випробувань і готується до офіційного повернення.

Модернізацію корабля називають однією з наймасштабніших в історії російського військового суднобудування. Про це пише Military Watch Magazine.

Дивіться також СБУ атакувала 3 російські судна у Керчі вартістю сотні мільйонів доларів

Що відомо про оновлення корабля?

26 червня стало відомо, що атомний ракетний крейсер проєкту 1144 "Орлан" ("Кіров") "Адмірал Нахімов" повернувся до головної бази Північного флоту Росії – Сєвєроморська.

Корабель перебував на ремонті та модернізації близько 29 років. Після завершення основних робіт його спустили на воду у липні 2025 року, а вже у серпні він уперше за майже три десятиліття вийшов у море власним ходом. З початку червня 2026 року крейсер проходить фінальний етап державних ходових випробувань.

Атомний крейсер "Адмірал Нахімов" / Фото з відритих джерел

Повернення до Сєвєроморська свідчить про завершення одного з ключових етапів модернізації перед офіційним введенням корабля до бойового складу російського флоту.

Під час модернізації корабель практично повністю переоснастили. За даними Military Watch, старі ракетні комплекси були демонтовані, а натомість встановлено сучасні універсальні вертикальні пускові установки.

Видання стверджує, що крейсер отримав 176 вертикальних пускових комірок для розміщення крилатих і зенітних ракет. Якщо ці характеристики підтвердяться після введення корабля в експлуатацію, це стане одним із найбільших показників серед сучасних надводних бойових кораблів.

Також модернізація торкнулася протичовнового озброєння. Крейсер обладнали комплексом "Пакет-НК", який призначений для боротьби з торпедами та підводними човнами, а також ракетним комплексом "Відповідь". Крім того, корабель може базувати до трьох протичовнових вертольотів Ка-27.

Очікується, що після завершення випробувань "Адмірал Нахімов" увійде до складу Північного флоту Росії.

Основною зоною його служби мають стати Баренцове та Норвезьке моря, а також Арктика. Одним із головних завдань корабля, як зазначають військові аналітики, буде прикриття районів бойового патрулювання російських атомних підводних човнів із балістичними ракетами.

Саме в Сєвєроморську базуються основні сили Північного флоту, включно з атомними підводними човнами стратегічного призначення.

Наразі крейсер продовжує проходити завершальні державні випробування. Під час них перевіряють роботу силової установки, навігаційних систем, радіолокаційного обладнання, засобів зв'язку, бойових систем та інтеграцію нового озброєння.

Водночас експерти звертають увагу, що попри масштабне оновлення корабля, його конструкція залишається радянською. Через це він не має елементів малопомітності ("стелс"), характерних для частини сучасних бойових кораблів США та Китаю, а також може поступатися їм за рівнем окремих електронних систем і засобів зв'язку.

Офіційні терміни прийняття "Адмірала Нахімова" до бойового складу Військово-морського флоту Росії поки що не оголошувалися.

Чим загрожує повернення корабля Україні?

Потенційне повернення атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов" до бойового складу ВМФ Росії може посилити її можливості завдавати ударів по території України крилатими ракетами морського базування.

Після модернізації корабель, за даними аналітиків, може отримати універсальні пускові установки для застосування ракет "Калібр", "Онікс" і "Циркон". Теоретично це дозволить йому виконувати як ударні, так і протиповітряні та протичовнові завдання.

Водночас безпосередня загроза для України залежатиме від того, де саме нестиме службу крейсер після введення в експлуатацію. Якщо корабель залишиться у складі Північного флоту, його участь у бойових діях проти України буде суттєво обмежена через географічне розташування.

Крім того, експерти зазначають, що один великий надводний корабель не здатен істотно змінити баланс сил у війні. До того ж сучасні великі кораблі залишаються вразливими до ударів морських дронів, ракет та інших високоточних засобів ураження, що вже неодноразово підтверджувалося під час війни.

Саме тому "Адмірал Нахімов" матиме для Росії більше політичне та демонстраційне значення, ніж вирішальний військовий ефект. Попри це, у разі повноцінного введення корабля до строю українські військові безумовно враховуватимуть його як ще одного потенційного носія далекобійного ракетного озброєння.